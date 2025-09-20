ڕاپۆرتیگ ئەمریکی: عراق نرخ نەفت 95 دۆلار خوازێد تا بوودجەی راسەو بکەێد

شەفەق نيوز- بەغداد

ئاژانس S&P Global Commodity Insights ئەمریکی، ئمڕوو شەممە، ئاشکرا کرد کە عراق نرخ نەفتیک خوازێد بڕەسێدە 92 دۆلار ئەرا یەک بەرمیل، تا هاوسەنگی لە بوودجەی ئی ساڵە وەجی بارێد.

وەگورەی راپۆرتیگ لەلایەن ئاژانسەگە لەباوەت ئەو نرخەیل نەفتە بڵاو بوی نە ناوچەی خوەرھەڵات ناوڕاس و باکوور ئەفریقا خوازن تا بوودجەی نیشتمانیان ئەرا ساڵ 2025 هاوسەنگ بکەن، و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز؛ عراق نرخ 95 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ خوازێد تا بوودجەی نیشتمانییی راسەو بکەێد.

وتیش: بەرزترین نرخ نەفت کە دەوڵەتەیل بەرهەمداری خوازن کەفتە بەش ئیران، کە 122 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ ئەرا خوازێد، ئیجا بەحرەین 107 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ، لە شوینی جەزائیر 93 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ".

وتیش: کوێت ریژەی نرخ 89 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ خوازێد، ئیجا عومان 80 دۆلار خوازێد، لە شوینی سعودیە 77 دۆلار و قەتەر 64 دۆلار، و ئیمارات کەمترین نرخ خوازێد وە 47 دۆلار ئەرا هەر بەرمیلیگ.

وەگورەی ئاژانسەگە، عراق نرخ خاو وە 66 دۆلار خوازێد و خاو ناوڕاس وەنرخ 68 دۆلار.