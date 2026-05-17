ئاگاداری ئەمنی: تەقینەوەیگ کۆنترۆڵکریاگ لە نزیک فرۆکەخانەی بەغداد
شەفەق نیوز - بەغداد
فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغداد، ئمڕوو یەکشەممە، ئەنجامدان تەقینەوەیگ کۆنترۆڵکریاگ ئەرا وەجیماگەیل جەنگی لە نزیک دەورگرد فڕگەی ناودەوڵەتی بەغداد لە خوەرئاوای پایتەخت راگەیان.
فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد ئی تەقینەوە لە لایەن لایەنەیل ئەمنی تایبەتمەندەو لە سەعات نۆ و نیم شەوەکی تا سەعات دوانزەی نیمەڕۆ ئەنجام درێد.
جی باسە، دەزگایەیل ئەمنی جاروەجار تەقینەوەی هاوشیوە ئەرا پاشماوەیل جەنگی و مادەیل تەقەمەنی نەتەقیاگ لە ناوچەیل جیاجیا ئەنجام دەن، لە چوارچمگ رێکارەیل چارەسەرکردن و رزگاربوین بیوەی لەلیان.