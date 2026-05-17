‏ئاگاداری ئەمنی: تەقینەوەیگ کۆنترۆڵکریاگ لە نزیک فرۆکەخانەی بەغداد

‏شەفەق نیوز - بەغداد

‏فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەیل بەغداد، ئمڕوو یەکشەممە، ئەنجامدان تەقینەوەیگ کۆنترۆڵکریاگ ئەرا وەجیماگەیل جەنگی لە نزیک دەورگرد فڕگەی ناودەوڵەتی بەغداد لە خوەرئاوای پایتەخت راگەیان.

‏فەرماندەییەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز دیاریکرد ئی تەقینەوە لە لایەن لایەنەیل ئەمنی تایبەتمەندەو لە سەعات نۆ و نیم شەوەکی تا سەعات دوانزەی نیمەڕۆ ئەنجام درێد.

‏جی باسە، دەزگایەیل ئەمنی جاروەجار تەقینەوەی هاوشیوە ئەرا پاشماوەیل جەنگی و مادەیل تەقەمەنی نەتەقیاگ لە ناوچەیل جیاجیا ئەنجام دەن، لە چوارچمگ رێکارەیل چارەسەرکردن و رزگاربوین بیوەی لەلیان.

