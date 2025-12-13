"ئاگاداری زویوەزوی".. نووڕستن نیمچە نەمانیگ لەناو جادەیل وەخت شەوەکیان لە عراق

شەفەق نيوز- بەغداد

دەسەی کەشناسی عراق، ئمڕوو شەممە، ئاگاداری لە دروسبوین تەم خەسیگ ئەرا سوو یەکشەممە لە فرەی شارەیل عراق دەرکرد.

دەسەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە ساعەتەیل شەفەق و شەوەکی یەکشەممە 14-12، تەم لە فرەی شارەیل کراس بوود، و وەرەو ناوچەیل باکوور و خوەرهەڵات وڵات خەسترەو بوود، لە ئەنجام بەرزەوبوین ریژەی تەڕی و کپی وا.

وتیش: ئی کارە بوودە مدوو داوەزیان وەرچەویگ لە مەودای نووڕستن ئاسووی رەسێدە نەمان لەبان ریەیل دەرەکی.

دەسەگە وەگورەی بەیانامەگە تەمەی هاوڵاتیەیل کرد بکەفنە بەرزترین وریایی نەویەی رانین ماشین لەو وەختەیلە تا کەمکەم وەرجە نیمەڕو خاسەو بوود.

جویلەی کاروانەیل ئاسمانی لە فڕوکەخانەی ناودەوڵەتی بەغداد، شەفەق ئمڕوو شەممە لەوەر داوەزیان ئاست نووڕستن ئاسوویی ئەرا نزیکەی 150 مەتر لەوەر تەم وسیان.