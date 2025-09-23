ئاگادارکردن فەرمی لە تەقەلایل خەڵەتانن لەبان واتسئاپ لە عراق

شەفەق نيوز- بەغداد

ئەرشەد ئەلحاکم قسەکەر فەرمی دەزگای ئاسایش نیشتمانی عراق، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرای وەدیکردن تەقەلایەیلیگ خەڵەتانن ئەلیکترۆنی کرد لەبان ئەپلیکەیشن واتسئاپ.

حاکم لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت: ئەو کەسەیلە مەردم خەڵەتنن وە داوای پاسپوۆرد ئەپلیکەیشنەگە تا هەژمارەیلیان واز بکەن و داتایەیل کارتەیل بیمە بدزن و ناونیشانەیل بەدیگ بڵاو بکەن.

وتیش: نواگیریکردن ئی تەقەلایلە وریابوین خوازێد و بەشدارینەکردن لە هیچ پاسپوۆردیگ یا داتایەیل تایبەت و کارانەوین وەرد ناونیشانەیل گومانی، وەگەرد گرنگی ئاگادارکردن کوتوپڕ لەلای لایەنەیل پەیوەندیدار هەنای چشتیگ گومانی تیەێدە تویش.

دەزگای ئاسایش نیشتمانی وتیش: مقیەتیکردن هاوڵاتیەیل و داتایەیلیان گرنگییگ نیشتمانیە، و دیاری کرد کە هوشیاری و زڕنگی یەکەمین کڕ نواگیریکردنە ئەرا ئی رەفتارەیل خەڵتاننە.