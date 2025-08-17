ئاو ژەهراوی لە بەغدا.. بەیانیگ فەرمی راسیەیل رووشن کەێد

شەفەق نیوز ــ بەغدا

پارێزگای بەغداد، شەو شەممە لەبان یەکشەممە، رەدیکرد هووشداری ئەرا قەزای ئەبو غرێب دەرکریاس دویای دەسکردن ئەو تیرۆرستەیلە کە ئاو ئەماراوەیل کلکردن ژەهراوی کردوین.

پارێزگاگە لە بەیانیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئەوەگ بڵاوبویەسەو لەبان بڕیگ لە تووڕە کۆمەڵایەتیەیل لەبان هووشداریدان وە مەردم قەزای ئەبو غرێب لەدویای دەسگیرکردن تیرۆرستەیل کە ئەمار ئاوەیل کلکردن ژەهراوی کردنە، ئێ خەوەرە وە تەواوی دویرە لە راسی".

ئاشکرایکرد "ەنیا وسانن وەختانەیگ هەس لە کلکردن ئاو ئەرا ناوچەیل دیاریکریاگ لە ناحیەی عەکەرکوف، وەرد پاکەوکردن ئەمارەیل وەلایەن وەڕێوەبەرایەتی ئاو پارێزگاگە وەشیوەی رێکار خوەپارێزی، لەدویای ئەوەگ گومان لە گونجیان ئاو ئەمارەیل کریا، ئەرا دڵنیابوین لە سەلامەتی هاوڵاتیەل".

وتیش: "دویای کلنەکردن ئاو، 50 تانکەر ئاو ئەرا ناوچەگە کلکریاس تا رویوەروی کەمئاوی نەون".