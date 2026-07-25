پیاویگ ژن دۊەم خوەی لە کەرکووک کوشێد
شەفەق نیوز - کەرکووک
سەرچەوەیگ ئەمنی لە کەرکووک، رووژ شەممە، خەوەرداد لە دەسگیرکردن شوی ژنیگ کە لە ئاوایی ساتی سەر وە ناحیەی قەرەهەنجیر لە باکوور پارێزگاگە کوشیاۊد، دۊای ئاشکراکردن هۊردەکارییەیل تاوانەگە لە لێکۆڵینەوە ئەمنییەیل.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە قوربانییەگە ناوی (ف. م)ە و تەمەنی 39 ساڵە، و لە خەڵک قەزای حەویجەس، و ژن دۊەم توومەتبارەگە بۊە.
دیاری کرد کە گومانەیل لە سەرەتای لێکۆڵینەوەیلە وەرەو کوڕ قوربانییەگە چۊن، وەلی دەزگایەیل ئەمنی وەردەوام بۊن لە رێکارە لێکۆڵینەوەیلیان و تۊنستن شۊەگەی دەسگیر بکەن، کە لە ماوەی لێکۆڵینەوەیل چگە ژیر تاوان کوشتن ژنەگەی وە وەکارهاوردن چەکیگ ئاگرین.
سەرچەوەگە وتیش کە لایەنە پەیوەندیدارەیل رێکارەیل یاسایی وەرانوەر توومەتبارەگە گردنەسە وەر، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیل وەردەوامن ئەرا زانستن مدووەیل و ئەو رەوشە کە دەور ئەنجامداین تاوانەگە بۊە.