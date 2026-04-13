‏ئاو سدور کۆتایی وە ژیان گەنجیگ بەغدادی هاورد

‏شەفەق نیوز ـ دیالە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە خنکیان گەجیگ خەڵک بەغدا مەوقەی گەشیگ سەیران ئەرا نزیک ناوچەی سدور دەوروگەرد قەزای موقدادیە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە.

‏سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "گەنجەگە ئەرا مەلەوانیکردن لەناو ئاوەگە داوەزیاس، باوجی ئاراستەی وەهێز ئاوەگە بردیەسێ، بویەسە مدوو گومابوینی و تا ئیسە تەرمەگەی پەیانەکریاس

‏وتیش، تیمیگ رزگارکردن دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن لە شوین رویداوەگە، تەقەلای دراوردن تەرمەگەی دریەێد.

‏دیاریکرد، یە سێ رویداوە لەی جویرەس لە پارێزگای دیالە تووماربکریەێد لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.

