ئاو سدور کۆتایی وە ژیان گەنجیگ بەغدادی هاورد
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە خنکیان گەجیگ خەڵک بەغدا مەوقەی گەشیگ سەیران ئەرا نزیک ناوچەی سدور دەوروگەرد قەزای موقدادیە باکوور خوەرهەڵات پارێزگای دیالە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت؛ "گەنجەگە ئەرا مەلەوانیکردن لەناو ئاوەگە داوەزیاس، باوجی ئاراستەی وەهێز ئاوەگە بردیەسێ، بویەسە مدوو گومابوینی و تا ئیسە تەرمەگەی پەیانەکریاس
وتیش، تیمیگ رزگارکردن دەسکردنە وە ئۆپراسیۆنیگ مینەکردن لە شوین رویداوەگە، تەقەلای دراوردن تەرمەگەی دریەێد.
دیاریکرد، یە سێ رویداوە لەی جویرەس لە پارێزگای دیالە تووماربکریەێد لە ماوەی 24 ساعەت گوزەشتە.