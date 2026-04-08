‏ئاو بەغدا راگەیان لە ماوەی ٤٨ سەعات ئایندە دەسکریەێد وە کلکردن ئاو

شەفەق نیوز - بەغدا

‏وەڕێوەبەر ئاو بەغدا، ئمڕوو چوارشەممە، فەرمان دا وە بنکەیل مەدائین، بەسمایە، وەحدە و نەهرەوان ( خوەرهەڵات باشوور پایتەخت) ئەرا پاککردن و چاکسازی یەکەیل پاڵاوتن، جویر ئامادەکارییگ ئەرا دەسوەپیکردن کلکردن ئاو لە ماوەی 48 سەعات، ئەوەیش دویای خاسەوبوین ئەنجام تاقیکردنەوەیل تاقیگەیی ئەرا ئاو خاو.

‏بەش پەیوەندییەیل و راگەیانن لە وەڕێوەبەرایەتی ئاو بەغدا لە بەیانیگ راگەیان، ئی فەرمانە لە چوارچمگ ئامادەکارییە ئەرا دووارە وەکارهاوردن سیستەمەیل پاڵاوتن و دڵنیابوین لە ئامادەیی وێستگەیل ئاو ئەرا کلکردن ئەرا ناوچەیل دیاریکریاگ.

‏وەرجە یە، رەنا جەبووری، سەرۆک لیژنەی شارەوانییەیل و ئاو لە بەش کەرخ لە ئەنجومەن پارێزگای بەغدا، کلکردن ئاو ئەرا پەنج ناوچە لە باشوور پایتەخت وسان وە دڵنیابوین لە ئەنجام پشکنینەیل کە ئاوەگە پاکە لەو پیسبوونییە (لەکە زەیتیە) کە لە ناو چەم دیجلە رویداوێد.

‏

‏