ژاوەژاو لەناو ئەنجومەن دیالە.. وەردەوەردە و دەسوەشانن و ئاسایش ناوجی کەێد
2025-12-02T10:31:49+00:00
شەفق نيوز- ديالە
سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە وەردەوەردەیگ کەفتیەسە ناوەین ئەندامەیل ئەنجومەن دیالە مەوقەی دانیشتنیان، رەسیەسە دەسوەشانن و دەڵەکدان.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دانیشتن ئەنجومەن پارێزگای دیالە، وەردەوەردە و دەمەقاڵیگ ناوەین ئەندامەیل وەخوەی دی، لەوەر ناکۆکیەیل سیاسی، کە بەشیگ لە ئەندامەیل ناچار بوین لەناو دانیشتنەگە بچنە دەیشت، وەگەرد ریکارەیل ئەمنی تونیگ.
وتیش: لەناو ئەنجومەن (في تا مەوقەی نویسانن خەوەرەگە) بویە ژاوەژاو گەورەیگ، وتیش: هیزەیل دژە ئاژاوە دەسوەردان کردن ئەرا ناوجیکردن و گلەوداین ئارامی لەناو هۆڵ ئەنجومەن.