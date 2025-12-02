ژاوەژاو لەناو ئەنجومەن دیالە.. وەردەوەردە و دەسوەشانن و ئاسایش ناوجی کەێد

شەفق نيوز- ديالە

سەرچەوەیگ ناوخوەیی لە دیالە، ئمڕوو سێشەممە، خەوەردا کە وەردەوەردەیگ کەفتیەسە ناوەین ئەندامەیل ئەنجومەن دیالە مەوقەی دانیشتنیان، رەسیەسە دەسوەشانن و دەڵەکدان.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دانیشتن ئەنجومەن پارێزگای دیالە، وەردەوەردە و دەمەقاڵیگ ناوەین ئەندامەیل وەخوەی دی، لەوەر ناکۆکیەیل سیاسی، کە بەشیگ لە ئەندامەیل ناچار بوین لەناو دانیشتنەگە بچنە دەیشت، وەگەرد ریکارەیل ئەمنی تونیگ.

وتیش: لەناو ئەنجومەن (في تا مەوقەی نویسانن خەوەرەگە) بویە ژاوەژاو گەورەیگ، وتیش: هیزەیل دژە ئاژاوە دەسوەردان کردن ئەرا ناوجیکردن و گلەوداین ئارامی لەناو هۆڵ ئەنجومەن.