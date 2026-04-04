‏یەکیگان ئەمریکییە.. وەئامانجگردن "دووانی" وە درۆن لە بان دو کۆمپانیای نەفتی لە بەسرە

‏شەفەق نیوز - بەسرە

‏سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە پەلاماردان هاووەخت دو کۆمپانیای نەفت وە درۆن لە شونەیل جیاواز لە خوەرئاوای پارێزگاگە، ک بویە هووکار زەرەد مادی فرەیگ بی ئەوەی هیچ زەرەد گیانییگ بکەفێد.

‏سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وەت: "کۆمپانیای (المجال) نەفتی ک لە ناوچەی بورجسێیە لە خوەرئاوای بەسرە کار کێد، کریا نیشان درۆنەیل، هاووەخت وەگەرد پەلاماریگ هاوشێوە لەبان شوون کۆمپانیای (Schlumberger) ئەمریکی لە کێڵگەی رومێلەی باکوور".

‏سەرچەوەگە ئاشکراکرد، "ئێ نیشانەگردنە زیاتر لە بان کۆگایەیل پشتیوانی و ئامێرەیل هەردوگ کۆمپانیاگە بوی، و بویە هووکار هیزگردن ئاگر گەپیگ لەو شوونەیلە،" دیاریکرد "تیمەیل پاراستن شارستانی گشت هەوڵەیل خوەیان خستنە گەڕ و توەنستن دەس بگرنە بان ئاگرەگە و کپیبکەن".

‏سەرچەوەگە دووپاتکرد، "زەرەدەیلە تەنیا مادی بوی، بێ ئەوەی هیچ زەرەدیگ گیانی توومار بکریەێد،" دیاری کرد "هێزە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوەیگ فراوان واز کردنە ئەرا زانستن چزینیەتی ئی رووداوە و ئەو لایەنەیلە ک وەرپرسن لەلێ".

