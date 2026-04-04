یەکیگان ئەمریکییە.. وەئامانجگردن "دووانی" وە درۆن لە بان دو کۆمپانیای نەفتی لە بەسرە
شەفەق نیوز - بەسرە
سەرچەوەیگ ئەمنی لە پارێزگای بەسرە، ئمڕوو شەممە، خەوەر دا لە پەلاماردان هاووەخت دو کۆمپانیای نەفت وە درۆن لە شونەیل جیاواز لە خوەرئاوای پارێزگاگە، ک بویە هووکار زەرەد مادی فرەیگ بی ئەوەی هیچ زەرەد گیانییگ بکەفێد.
سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وەت: "کۆمپانیای (المجال) نەفتی ک لە ناوچەی بورجسێیە لە خوەرئاوای بەسرە کار کێد، کریا نیشان درۆنەیل، هاووەخت وەگەرد پەلاماریگ هاوشێوە لەبان شوون کۆمپانیای (Schlumberger) ئەمریکی لە کێڵگەی رومێلەی باکوور".
سەرچەوەگە ئاشکراکرد، "ئێ نیشانەگردنە زیاتر لە بان کۆگایەیل پشتیوانی و ئامێرەیل هەردوگ کۆمپانیاگە بوی، و بویە هووکار هیزگردن ئاگر گەپیگ لەو شوونەیلە،" دیاریکرد "تیمەیل پاراستن شارستانی گشت هەوڵەیل خوەیان خستنە گەڕ و توەنستن دەس بگرنە بان ئاگرەگە و کپیبکەن".
سەرچەوەگە دووپاتکرد، "زەرەدەیلە تەنیا مادی بوی، بێ ئەوەی هیچ زەرەدیگ گیانی توومار بکریەێد،" دیاری کرد "هێزە ئەمنییەیل لێکۆڵینەوەیگ فراوان واز کردنە ئەرا زانستن چزینیەتی ئی رووداوە و ئەو لایەنەیلە ک وەرپرسن لەلێ".