یەکیگیان بکوشە.. دەسگیرکردن دوو کەس دەسدرویژی سێکسی لەبان کوڕیگ ناخاڵە کردنە لە بەغدا

شەفەق نيوز– بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن دوو توومەتبار وە دەسدرویژیکردن سێکسی لەبان کوڕیگ لە ئەعزەمیە لە بەغدای پایتەخت، وتیش: یەکیگیان وەرجەیە دەسی لەناو تاوان کوشتن بویە.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەزگایەیل ئەمنی دو. توومەتبار وە دەسدرویژیکردن سێکسی لەبان کوڕیگ ناخاڵە دەسگیر کردن، و دەرکەفت یەکیگیان وەرجەیە توومەتبار بویە وە تاوان کوشتن.

سەرچەوەگە دیاری کرد کە قوربانیەگە کوڕیگ ناخاڵەس سکاڵا لەلای پولیس ئەعزەمیە توومار کردگە، لەناو دووپات کرد کە تویش دەسدرویژیکردن سێکسی وەلایەن دوو توومەتبار هاتگە، لەناو شوین شووردن ماشین لە ناوچەی کەم نزیک ئەعزەمیە کار کەن.

سەرچەوەگە وتیش: ئەو دوو توومەتبارە لەناو لێکۆڵینەوە چگنە ژیر تاوان خوەیان وە دەسدرویژیکردن سێکسی لەبان ئەو کەسە، و دویای قویلەوبوین لە لێکۆڵینەوە دەرکەفت کە یەکیگ لە توومەتبارەیل لە مانگ شوبات

کەسیگ وەناو (ك.ج.د) لە ناوچەی حوسەینە لە باکوور بەغداد وە چەک کلاشینکۆف کوشتیە، ئیجا چەکەگە اەناو ماڵیگ نزیک ماڵ قوربانیەگە فڕە داگە، و تەقەلا داگە بەڵگەیل تاوانەگە بشارێدەو، ئیجا لەناو شوینیگ ئەرا شووردن ماشین کار کردگە تا وەیجویرە خوەی بشارێدەو.

سەرچەوەگە وتیش: دووپات لە لێکۆڵینەوە کریا وە هەماهەنگی وەرد بنکەی پولیس زهور، و لە راسی قسەیل توومەتبار دووپات کرد، و ئەرا تەواوکردن ریکارەیل یاسایی بەندیکریان.