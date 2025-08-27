یەکیگیان باوگ خوەی کوشتیە.. دوو فەرمان وەسێدارەدان و هەمیشەیی لەبان دوو بکوش لە زیقار

شەفەق نيوز- زیقار

دادگای تاوانەیل زیقار، ئمڕوو چوارشەممە، دوو فەرمان دادوەری لەبان دوو کەس دەرکرد، یەکیگیان وە زیندانیکردن هەمیشەیی دویای کوشتن باوگ خوەی وە گولە لە قەزای چبایش باشوور پارێزگاگە.

سەرچەوەیگ لە دادگا ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: فەرمان دویەم وەسێدارەدان بوی لەبان توومەتباریگ ترەک وە کوشتن کەسیگ تاوانبار کریاس لەناو جەنگیگ هووزانە لە قەزای سەید دخیل خوەرھەڵات پارێزگاگە.

دووپاتیش کرد کە ئەو دوو فەرمانە لە بنەمای مادەی 406 لە یاسای سزادان عراقی شمارە 111 ئەرا ساڵ 1969 دەرچگن.