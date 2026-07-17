گیانلەدەسدان و زەخمداربۊن دوو ئەفسەر لە دژە تیرۆر وە رۊداویگ هاتوچوو لە سەڵاحەدین
شەفەق نیوز - سەڵاحەدین
سەرچەوەیگ ئەمنی لە سەڵاحەدین، ئمڕوو جمعە، خەوەرداد لە گیانلەدەسدان ئەفسەریگ و زەخمداربۊن یەکیگ ترەک کە هەردوگیان لە دەزگای دژە تیرۆرن وە رۊداویگ هاتوچوو نزیک پاڵاوگەی بێجی لە باکوور پارێزگاگە.
سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رۊداوەگە لەبان ئەو ریە کەفتەو کە وەرانەور پاڵاوگەی بێجییە، ئەوەیش بۊە مدوو گیانلەدەسدان یەکیگ لە ئەفسەرەیل لە شۊن رۊداوەگە لەوەر زەخمەیل سەختی.
دیاری کرد کە زەخمدارەگە زویوەزوی کلکریا ئەرا یەکیگ لە خەسەخانەیل ئەرا وەرگردن چارەسەر، لە وەختیگ رەوش تەندروسیی وە رخدار باس کریا.
وسەرچەوەگە باس ئەوە کرد کە لایەنەیل پەیوەندیدار لێکۆڵینەوە واز کردن ئەرا زانین هۊردەکارییەیل و مدووەیل رۊداوەگە، لە وەختیگ ریکارەیل یاسایی گیریاسە وەر.