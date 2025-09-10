ئامێرەیل کارەبایی و میکانیکی دیارترین هاوردەیل عراق لە مەکسیک

شەفەق نیوز - بەغداد

ئاماریگ جیهانی، ئمڕوو چوارشەممە، دیارترین هاوردەکردن عراق لە مەکسیکەو لە ساڵ 2024 ئاشکرا کرد.

وەگورەی ماڵپەڕ نەخشەی بازرگانی، کە وەدویاچگن ئەرا بازاڕە جیهانییەیل کەێد، عراق ساڵی گوزەشتە چوار کاڵا لە مەکسیکەو هاوردە کردگە، لەوانە بەرهەم میکانیکی و مەکینە وەبڕ 5.240 ملیۆن دۆلار.

وتیش: عراق هاوردەکردن ئامێرە کارەباییەیل و پارچەیلی وەبڕ سێ ملیۆن و 534 ملیۆن دۆلار هاوردە کردگە، یەیش نشانەس ئەرا ئەوە کە عراق ماشین بیجگە لە کابینەیل قەتار وەبڕ 470 هەزار دۆلار هاوردەکردگە.

ماڵپەڕەگە وتیش: کاڵای چوارەم لە بویە کانزای بنەڕەتی کە بڕی 218 هەزار دۆلارە، و عراق هیچ کاڵایگ هەناردەی مەکسیک نەکردگە".