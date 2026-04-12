ئامێدی سەرۆکایەتی عراق وە فەرمی وەرگرد و دووپاتکرد لەبان "دەساودەسگردن ئاشتییانە".. وینە
شەفەق نیوز- بەغدا
نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار نوو، ئمڕوو یەکشەممە، وە فەرمی دەس وە کار بوی جویر سەرۆک کۆمار عراق، لە ناو مەراسیم سەرۆکایەتی کە لە کۆشک بەغدا ئەنجام دریا.
مەراسیمەگە وە ژەنین مۆسیقای ئاشتی کۆماری دەس وە پێ کرد، و دویایی نمایش پاسەوانی شەرەف، وەرجە ئەوەگ سەرۆک نوو پێشوازی لە عەبدولەتیف جەمال رەشید هاوتا وەرینەگەی خوەێ بکەێد، کە مەراسیم رادەستکردن و وەرگردن پۆستەگە ئەنجام دریا.
ئامێدی دەخوەشی ئەو هەوڵەیلە کرد کە سەرۆک وەرین لە ماوەی وەرگردن پۆستەگەێ دابوی، و دەسخوەشی لە رۆڵی کرد لە خزمەتکردن عراق، و دووپات کرد "دەستاودەسگردن ئاشتییانەی دەسەڵات، کۆڵەکەیگ بنەڕەتییە لە چەسپانن بناغەیل دیموکراسی و وەرەونوابردن سەقامگیری دەوڵەت".
لای خوەیەوە، عەبدولەتیف جەمال رەشید هیوای "سەرکەفتن ئەرا سەرۆک نوو لە ئەنجامدان ئەرکە نیشتمانییەیلی" خواست، وە جویریگ خزمەت وە بەرژەوەنیەیل عراق بکەێد و ئومیدەیل گەلەگەی وەدی بارێد.