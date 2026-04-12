‏ئامێدی سەرۆکایەتی عراق وە فەرمی وەرگرد و دووپاتکرد لەبان "دەساودەسگردن ئاشتییانە".. وینە

‏شەفەق نیوز- بەغدا

‏نزار ئامێدی سەرۆک کۆمار نوو، ئمڕوو یەکشەممە، وە فەرمی دەس وە کار بوی جویر سەرۆک کۆمار عراق، لە ناو مەراسیم سەرۆکایەتی کە لە کۆشک بەغدا ئەنجام دریا.

‏مەراسیمەگە وە ژەنین مۆسیقای ئاشتی کۆماری دەس وە پێ کرد، و دویایی نمایش پاسەوانی شەرەف، وەرجە ئەوەگ سەرۆک نوو پێشوازی لە عەبدولەتیف جەمال رەشید هاوتا وەرینەگەی خوەێ بکەێد، کە مەراسیم رادەستکردن و وەرگردن پۆستەگە ئەنجام دریا.

‏ئامێدی دەخوەشی ئەو هەوڵەیلە کرد کە سەرۆک وەرین لە ماوەی وەرگردن پۆستەگەێ دابوی، و دەسخوەشی لە رۆڵی کرد لە خزمەتکردن عراق، و دووپات کرد "دەستاودەسگردن ئاشتییانەی دەسەڵات، کۆڵەکەیگ بنەڕەتییە لە چەسپانن بناغەیل دیموکراسی و وەرەونوابردن سەقامگیری دەوڵەت".

‏لای خوەیەوە، عەبدولەتیف جەمال رەشید هیوای "سەرکەفتن ئەرا سەرۆک نوو لە ئەنجامدان ئەرکە نیشتمانییەیلی" خواست، وە جویریگ خزمەت وە بەرژەوەنیەیل عراق بکەێد و ئومیدەیل گەلەگەی وەدی بارێد.

