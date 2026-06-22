ئامارەیل 2025: داوەزیان تیژیگ لە هاوردەیل عراق لە تەماکوو و نیکۆتین

شەفەق نیوز - وەشوینکەفتن

هاوردەیل عراق لە بەرهەمەیل تەماکوو و نیکۆتین داوەزیان تیژیگ وەخوەیان دین لە ماوەی ساڵ 2025، کە بەهاگەی داوەزیا ئەرا 292.1 ملیۆن دۆلار، لە وەرانوەر وە 1.56 ملیار دۆلار لە ساڵ 2024، وەپای داتایەیل سەنتەر بازرگانی ناودەوڵەتی.

داتاگەیل، کە ئاژانس شەفەق نیوز چەوی وەپییان کەفت، نیشان دان کە عراق لەناوەین گەوراترین هاوردەکارەیل ئی بەرهەمەیلە بۊە لە ماوەی ساڵەیل گوزەشتە؛ چۊنکە هاوردەیلی رەسیە 1.18 ملیار دۆلار لە ساڵ 2021، و بەرزەو بۊ ئەرا 1.54 ملیار دۆلار لە ساڵ 2022، وەرجە ئەوەگ داوەزێد ئەرا 1.27 ملیار دۆلار لە ساڵ 2023، دۊای ئەوە دووارە بەرزەو بۊ ئەرا 1.56 ملیار دۆلار لە ساڵ 2024، تا داوەزیانیگ گەورا توومار بکەێد لە ماوەی ساڵ 2025.

وەپای هۊردەکارییەیل هاوردەیل، جگارە و سیگار و بەرهەمەیل تەماکوو گەوراترین بەش بردن، وە بەهای 141.8 ملیۆن دۆلار لە ماوەی ساڵ 2025، لە وەرانوەر وە 1.18 ملیار دۆلار لە ساڵ 2024.

هەرلیوا، هاوردەیل تەماکوو دروسکریاگ و جیگرەیلی رەسیە نزیکەی 117.6 ملیۆن دۆلار، لە وەرانەەر 281.7 ملیۆن دۆلار لە ساڵ گوزەشتە.

هاوردەیل تەماکوو دروسنەکریاگ و پاشماوەیلی نزیکەی 16.7 ملیۆن دۆلار توومار کردن، لە وەختیگ هاوردەیل ئەو بەرهەمەیلە کە تەماکوو یا نیکۆتین و جیگرەیلیان لەناویانە، کە بەرهەمەیل جگارەی ئەلکترۆنی لەخوەی گرێد، رەسیە نزیکەی 16 ملیۆن دۆلار لە ماوەی ساڵ 2025.