‏ئامارەیل ٢٠٢٥: عراق لە پلەی دویەم عەرەبییە لە پشتبەسين وە "کاش"

‏شەفەق نیوز- بێرن

‏عراق وەردەوامە لە پشتبەسان گەورە وە "پویل داین کاش" لە مامەڵەیل رووژانەی ساڵ گوزەشتە 2025، و پلەی بەرزیگ لە ئاست وڵاتەیل عەرەبی گردیە وەپای ماڵپەڕ forex .se.

‏پشتبەسان عراق وە نەختینە (کاش) وە رەسێدە رێژەی 85٪، کە نیشانەی یەواشی ئاڵشتکردنەیل تێد وەرەو پویل داین ئەلکترۆنی بەراورد وە بڕیگ وڵاتەیل ناوچەگە، وەپای ماڵپەڕە سویدییەگە کە تایبەتە وە خزمەتگوزارییەیل خەرجکردن پویل و گەشتوگوزار.

‏وەپای داتای ماڵپەڕەگە، لوبنان لە سەرەتای لیستەگەس وە رێژەی 90٪، دویای ئەو عراق تێد وە رێژەی 85٪، میسر و ئوردن تێن وە رێژەی 80٪، مەغرب 65٪، تونس 55٪، عومان 50٪، لە وەختیگ کوێت و سعودیە 30٪، قەتەر 25٪، و لە کۆتایی بەحرەین و ئیمارات وە ڕێژەی 20٪ ئەڕا هەر یەکیگیان.

