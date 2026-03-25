ئامار فەرمی.. 20 قوربانی و یەی زەخمدار لە سوپای عراق وە پەلاماردان بنکەی حەبانیە

شەفەق نیوز - وەدویاچگن

وەزارەت وەرگری عراق، ئمڕوو چوارشەممە، ئامار فەرمی پەلامار ئاسمانی لەبان بنکەی حەبانیە لە پارێزگای ئەنبار، ئاشکرا کرد، و پەلامارەگە وە دەسدرویژییگ تاوانکارانە دادە قەڵەم، ک دامەزراوەیل پزشکی و سەربازی کردە ئامانج.

وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ فەرمی دووپات کرد ک بنکەی تەندروسی سەربازی حەبانیە، و بەش کارەیل حەبانیە، سەر وە فەرماندەیی بنکەگە، کەفتنەسە وەر گورزیگ ئاسمانی و دویای ئەوەیش تووپواران فڕۆکە دەسوەپی کردگە، ک بویە مدوو کوشیان 7 جەنگاوەر وزەخمداربۊن 13 کەس ترەک لە مەوقەی ئەنجامدان ئەرک نیشتمانی و مرۆیی خوەیان، و دیاری کرد کە تیمەیل رزگارکردن هێمان وەردەوامن لە مینەکردن لەژیر رمیاگەیل.

لە لاییگ ترەک، سەرچەوەیگ ئەمنی ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: لە ناو کوشیایەیل ئەفسەریگ وە پلەی بەرز هەس ک پۆست "فەرماندەی تەندروسی بارەگای سوپای عراق" دیرێد، وەگەرد زەخمداربۊن شەش ئەندام لە حەشد شەعبی، وتیش: کرد فڕۆکەیل نەناسیای گورزەیلیان خەسەو کردن لەبان بارەگای تەندروسی و هەواڵگری لەناو بنکە هاوبەشەگە لە سەرەتای شەوەکی ئمڕوو.

وەزارەت وەرگری عراق لە بەیاننامەگە ئی پەلامارە وە شکانن ئاشکرا و رخدار یاسا و رێسگا ناودەوڵەتییەیل دادە قەڵەم، ک قەیەغەی پەلاماردان دامەزراوەیل پزشکی کەن، و دووپات کرد ک ئی کارە تیژکردنیگ رخدارە و تاوانیگ رەتکریایە چوینکە دامەزراوەیگ کردیەسە ئامانج ک کار رزگارکردن ژیان مەردم کەێد.

بەیاننامەگە دووپات کرد ک وەزارەتەگە ماف تەواو خوەی دیرێد ئەرا جیوەجیکردن ریکارەیل خوازیاگ ئەرا وەڵامدان ئی دەسدرویژییە وەپەی چوارچیوە یاساییەیل.

ئی پەلامارە بۊە دوویەم پەلامار لە جویر خوەی ک رەسێدە ئەو بنکە لە ماوەی کەمتر لە 24 سەعات؛ کە دویەکە سێشەممەیش حەبانیە کەفتە وەر گورزیگ هاوشیوە ک بۊە مدوو کوشیان 15 کەس و زەخمداربۊن 14 کەس ترەک لە ئەندامەیل حەشد شەعبی، ک لە ناویان فەرماندەی دیار "سەعد دەوای" بوی.