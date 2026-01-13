‏ئاماریگ فەرمی.. عراق لە ماوەی ساڵ 2025 نزیکەی 900 زەویلەرزە توومارکردیە

شەفەق نيوز/ ‏دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان توومارەیل زەویلەرزە سەر وەپیان نزیکەی 900 زەویلەرزە و پاشکۆی لەرزە لەناو عراق و وڵاتەیل هاوسا توومارکردیە لە ماوەی ساڵ وەرین.

‏یەیش لە بڵاوکریایگ ساڵانەی زەویلەرزە هاتگە ئەرا ساڵ 2025 کە بەش زەویلەرزە لە دەسەگە بڵاویکرد.

‏وەڕێوەبەر بەش توومار کەشناسی عەلی عەبدولخالق عەلی لە بەیاننامەیگ کە ئمڕوو دەسەگە بڵاویکردیە راگەیان، ئێ بڵاوکریاگە گشت چالاکی لەرزەیل هاناوی کە لە ساڵ 2025 لەعراق و ناوچە سنووریەیل توومارکریانە.

‏ دیاریکرد، کوو گشت زەویلەرزەیل لە تووڕەیل توومارکردن عراقی لەماوەی ساڵ 2025 توومارکریاس رەسیەس ئەرا 862 لەرزە، و هازەگەی هاناوەین (1 ئەرا 5.2) پلە وەپای پەیمانەی رێختەر و قویڵایی هاناوەین (2 بۆ 45) کیلۆمەتر لەژیر زەوی.

‏وەپای بڵاوکریاگە، شمارەی زەویلەرزەیل ناو عراق رەسیەس ئەرا 463 لەرزە لەهەمان وتخت لەرزەیل دەێشت عراق رەسیەس ئەرا 399، و 255 گلە لەرزەلەناو ئیران و نزیک سنووری وەرد عراق توومارکریاس و 127 لەرزە لە تورکیا و 12 گلە لە سوریا و 4 لەرزە لە کوەیت و یەک لەرزە لە سعودیە.

‏وەپای بڵاوکریاگ بەش زەویلەرزەناسی" دیالە هاوتکەی زەویلەرزەیل وە زیاترین رویدان لەرزە لە ماوەی ساڵ 2025 رەسیەس ئەرا 225 لەرزە، لەدویای پارێزگای سلێمانی تێد وە 114 لەرزە و لەدویای هەولێر وە 34 لەرزە و دویایی دهۆک وە 29 لەرزە و نەینەوا وە 23 لەرزە پارێزگای کەرکوک وە 16 لەرزە، سەڵاحەدین 7 لەرزە، و واست 6 لەرزە، 4 گلە لەناو پارێزگای هەلەبجە و لە پارێزگای میسان 3 لەرزە و لە کۆتایی یەک لەرزە لە بەغدا و ئەنبار.

‏دیاریکرد، چالاکییەیل وە شیوەی دیار لە ناوچەیل باکوور و باکوور خوەرهەڵات و نزیک پارچە سنوور عراق-ئیران خەسەوبویە، وەتایبەت لە ناوچەیل باشوور و باشوور خوەرهەڵات دەربەندیخان، خوەرهەات کەلار، خانەقین و مەنەلی.

‏لەکۆتایی وتیش، فرەیگ لەی زەویلەرزەلە وەلایەن هاوڵاتیەیل هەس وەپی کریاس کە نزیک لە شوین رویدان لەرزەیل بوینە باوجی هویچ زەردیگ گیانی یاماددی توومارنەکریاس.

