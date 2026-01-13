ئاماریگ فەرمی.. عراق لە ماوەی ساڵ 2025 نزیکەی 900 زەویلەرزە توومارکردیە
شەفەق نيوز/ دەسەی گشتی کەشناسی و زەویلەرزەناسی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان توومارەیل زەویلەرزە سەر وەپیان نزیکەی 900 زەویلەرزە و پاشکۆی لەرزە لەناو عراق و وڵاتەیل هاوسا توومارکردیە لە ماوەی ساڵ وەرین.
یەیش لە بڵاوکریایگ ساڵانەی زەویلەرزە هاتگە ئەرا ساڵ 2025 کە بەش زەویلەرزە لە دەسەگە بڵاویکرد.
وەڕێوەبەر بەش توومار کەشناسی عەلی عەبدولخالق عەلی لە بەیاننامەیگ کە ئمڕوو دەسەگە بڵاویکردیە راگەیان، ئێ بڵاوکریاگە گشت چالاکی لەرزەیل هاناوی کە لە ساڵ 2025 لەعراق و ناوچە سنووریەیل توومارکریانە.
دیاریکرد، کوو گشت زەویلەرزەیل لە تووڕەیل توومارکردن عراقی لەماوەی ساڵ 2025 توومارکریاس رەسیەس ئەرا 862 لەرزە، و هازەگەی هاناوەین (1 ئەرا 5.2) پلە وەپای پەیمانەی رێختەر و قویڵایی هاناوەین (2 بۆ 45) کیلۆمەتر لەژیر زەوی.
وەپای بڵاوکریاگە، شمارەی زەویلەرزەیل ناو عراق رەسیەس ئەرا 463 لەرزە لەهەمان وتخت لەرزەیل دەێشت عراق رەسیەس ئەرا 399، و 255 گلە لەرزەلەناو ئیران و نزیک سنووری وەرد عراق توومارکریاس و 127 لەرزە لە تورکیا و 12 گلە لە سوریا و 4 لەرزە لە کوەیت و یەک لەرزە لە سعودیە.
وەپای بڵاوکریاگ بەش زەویلەرزەناسی" دیالە هاوتکەی زەویلەرزەیل وە زیاترین رویدان لەرزە لە ماوەی ساڵ 2025 رەسیەس ئەرا 225 لەرزە، لەدویای پارێزگای سلێمانی تێد وە 114 لەرزە و لەدویای هەولێر وە 34 لەرزە و دویایی دهۆک وە 29 لەرزە و نەینەوا وە 23 لەرزە پارێزگای کەرکوک وە 16 لەرزە، سەڵاحەدین 7 لەرزە، و واست 6 لەرزە، 4 گلە لەناو پارێزگای هەلەبجە و لە پارێزگای میسان 3 لەرزە و لە کۆتایی یەک لەرزە لە بەغدا و ئەنبار.
دیاریکرد، چالاکییەیل وە شیوەی دیار لە ناوچەیل باکوور و باکوور خوەرهەڵات و نزیک پارچە سنوور عراق-ئیران خەسەوبویە، وەتایبەت لە ناوچەیل باشوور و باشوور خوەرهەڵات دەربەندیخان، خوەرهەات کەلار، خانەقین و مەنەلی.
لەکۆتایی وتیش، فرەیگ لەی زەویلەرزەلە وەلایەن هاوڵاتیەیل هەس وەپی کریاس کە نزیک لە شوین رویدان لەرزەیل بوینە باوجی هویچ زەردیگ گیانی یاماددی توومارنەکریاس.