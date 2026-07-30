‏ئامار فەرمی.. بەرزەوبوین شمارەی زیارەتکەرەیل هاتگ ئەرا عراق ئەرا نزیکەی 2.9 ملیۆن کەس

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏بارەگا کۆنترۆڵکەر ئەرا زیارەت چلەی ئیمام حوسێن لە نوسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شمارەی نووەوکریاگ دەرخیت شمارەی زیارتکەرەیل هاتگ ئەرا عراق لە یەک مانگ موحەرەم و تا دویەشەو رەسیەس ئەرا 2,887,305 زیارەتکار، لە سای وەردەوامبوین هاتن زیارەتکەرەیل ئەرا زیارەت لە شار کەربەلا.

‏بارەگاگە لە بەیاننامەیگ ڕەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کرد، لایەنەیل ئەمنی و پشتیوان وەردەوامن لە جیوەجیکردن کارەیل مەیدانییان وەپای پلانەیل دیاریکریاگەیل وە سەرپەرشتی و شوینگیری لیژنەی باڵای زیارەتە ملیۆنییەیل، وەرد زیادکردن ڕێکارەیل رێکخسن و خزمەتگوزاری وەرد زیایبوین شمارەی هاتگەیل، تا ژینگەیگ ئارام و جێگیر و ئاسانکار ئەرا هامشوی زیارەتکەرەیل لە درویژایی وەخت زیارەتەگە دابین بکەین.

‏موسڵمانەیل شیعه یاد زیارەت چلە دویای چل رووژ لە عاشوورا کەن، کە یاد شەهیدبوین ئیمام حوسێن کوڕ عەلی و ئەهل بەیت و هاوڕیەیلە لە رویداو تەف لە ساڵ 61 کووچی (680 زایینی).

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