‏ئامار فەرمی.. بەرزەوبوین شمارەی زیارەتکەرەیل هاتگ ئەرا عراق ئەرا نزیکەی 2.9 ملیۆن کەس

‏ئامار فەرمی.. بەرزەوبوین شمارەی زیارەتکەرەیل هاتگ ئەرا عراق ئەرا نزیکەی 2.9 ملیۆن کەس
2026-07-30T08:58:38+00:00

‏شەفەق نیوز - بەغدا

‏بارەگا کۆنترۆڵکەر ئەرا زیارەت چلەی ئیمام حوسێن لە نوسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەیل، ئمڕوو پەنجشەممە، راگەیان شمارەی نووەوکریاگ دەرخیت شمارەی زیارتکەرەیل هاتگ ئەرا عراق لە یەک مانگ موحەرەم و تا دویەشەو رەسیەس ئەرا   2,887,305 زیارەتکار، لە سای وەردەوامبوین  هاتن زیارەتکەرەیل ئەرا زیارەت لە شار کەربەلا.

‏بارەگاگە لە بەیاننامەیگ  ڕەسیە ئاژانس شەفەق نیوز ئاشکرا کرد، لایەنەیل ئەمنی و  پشتیوان وەردەوامن لە جیوەجیکردن کارەیل  مەیدانییان وەپای پلانەیل دیاریکریاگەیل وە سەرپەرشتی و شوینگیری لیژنەی باڵای زیارەتە ملیۆنییەیل، وەرد زیادکردن ڕێکارەیل رێکخسن و خزمەتگوزاری  وەرد زیایبوین شمارەی هاتگەیل، تا ژینگەیگ ئارام و جێگیر و ئاسانکار ئەرا هامشوی زیارەتکەرەیل لە درویژایی وەخت زیارەتەگە دابین بکەین.

‏موسڵمانەیل شیعه یاد زیارەت چلە دویای چل رووژ لە عاشوورا کەن، کە یاد شەهیدبوین ئیمام حوسێن کوڕ عەلی و ئەهل بەیت و هاوڕیەیلە لە رویداو تەف لە ساڵ 61 کووچی (680 زایینی).

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