‏ئاماریگ فەرمی.. پارێزگایگ عراقی 40 پسای خوەیکوشتن توومارکەێد لە ماوەی ساڵ 2025

‏سەرچەوەیگ حکومی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد 40 حالەت خوەیکوشتن لە ماوەی ساڵ 2025 کە ها لە کۆتایی توومارکریا، وەرد داوەزیانی بەراود وە ساڵەیل گوزەشتە.

‏سەڕچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەو حالەتەیل خوەیکوشنە کە وە شیوەیفەرمی لە بنکە پۆلیس پارێزگای دیالە توومارکریاس لە سەرەتای ساڵ 2025 تا ئیرنگە 40 حالەتە و شمارەیگیان رزگار کریانە.

‏وتیش "نیمەی حالەتەیل حالەتەیل توومارکریاگ گەنج و ناخاڵن لە رەگەز کوڕ و دویەت، وەرد کەسەیل وە تەمە" وتیش "ریگەیل خوەیکوشتنەیل جیاوازە لە ناەین تەقەکردن و خوەی سزانن و خوەهڵواسین".

‏دیاریکرد "هووکارەیل باو بریتیە لە پەستان دارایی و قەرز گیچەڵ خێزانی" دووپاتکرد "بڕیگ لە حالەتەیل لێکۆڵینەوەیل فراوانیگ وەخوەی دیە ئەرا رەسین وە هووکار راسی و چۆنیەتیەگەی".

‏کۆمیسیۆن ماف مرۆڤ لە دیالە لە ساڵ 2024 ڕاگەیان نزیکەی 62 حالەت توومارکریاس.

