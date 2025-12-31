ئاماریگ فەرمی.. پارێزگایگ عراقی 40 پسای خوەیکوشتن توومارکەێد لە ماوەی ساڵ 2025
شەفەق نیوز ـ دیالە
سەرچەوەیگ حکومی لە پارێزگای دیالە، ئمڕوو سێشەممە، ئاشکرایکرد 40 حالەت خوەیکوشتن لە ماوەی ساڵ 2025 کە ها لە کۆتایی توومارکریا، وەرد داوەزیانی بەراود وە ساڵەیل گوزەشتە.
سەڕچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت "ئەو حالەتەیل خوەیکوشنە کە وە شیوەیفەرمی لە بنکە پۆلیس پارێزگای دیالە توومارکریاس لە سەرەتای ساڵ 2025 تا ئیرنگە 40 حالەتە و شمارەیگیان رزگار کریانە.
وتیش "نیمەی حالەتەیل حالەتەیل توومارکریاگ گەنج و ناخاڵن لە رەگەز کوڕ و دویەت، وەرد کەسەیل وە تەمە" وتیش "ریگەیل خوەیکوشتنەیل جیاوازە لە ناەین تەقەکردن و خوەی سزانن و خوەهڵواسین".
دیاریکرد "هووکارەیل باو بریتیە لە پەستان دارایی و قەرز گیچەڵ خێزانی" دووپاتکرد "بڕیگ لە حالەتەیل لێکۆڵینەوەیل فراوانیگ وەخوەی دیە ئەرا رەسین وە هووکار راسی و چۆنیەتیەگەی".
کۆمیسیۆن ماف مرۆڤ لە دیالە لە ساڵ 2024 ڕاگەیان نزیکەی 62 حالەت توومارکریاس.