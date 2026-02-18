‏ئاماریگ شۆککەر.. تونوتیژی خێزانی 150% لە عراق بەرزەوبوود

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏روانگەیگ عراقی ئەرا ماف مرۆڤ، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد 36 هەزار و 289 حالەت تونوتیژی خێزانی وە شیوەی فەرمی لە لایەنەیل پەیوەنیدار توومارکریاس لەماوەی ساڵ 2025، دووپاتکرد شمارەگە بڕ راسکانی پێشلکاریەیل نییە.

‏روانگەگە لە راپۆرتیگی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئێ شمارەیلە تەنیا ئەوانەگ نیشاندەێد خاوەنەیلیان بیدەنگی شکاننە رەسینەس ئەرا بنکەی پۆلیس و دەسەڵاتدارەیل دادوەری ئەرا ئاگادارکردنیگ فەرمی، زانیاریەیل مەیدانی دیاریکەن شمارەی گەپیگ لە قوربانیەیل هەس تویش پێشلکاری تیەن وەبی توومارکردن.

‏وەپای خشتەی ئامارەیل وەرد راپۆرتەگە، پێشلکاریەیل ژن وژنخوازی وە 19 هەزار و 587 پێشلکاری پیایە وەبان ژن، لەدویای 5 هەزار و 918 پێشلکاری ژن وەبان پیای.

‏3 هەزار و 112 پێشلکاری مناڵ کوڕ دژ وە داڵگ و باوگ توومارکریاس و 531 پێشلکاری دویەت وەرانوەر وە دڵگ و باوگ.

‏ئەوەگ پەیوەنی وە تونوتیژی ناوەین برایەیل بوود ئامارەیل دەریخەن هەزار و 583 پێشلکارەی برا وەبان خوشک توومارکریاس و 725 حالەت خوەشگ لە برا.

‏لە هەمان وەخت ئامارەیل ئاماژە وە 1 هەزار و 282 پەلامار باوگ و 559 پەلامار دالگ ئەرا بان مناڵەیل کەن، جیا لە 2 هەزار و 992 تونوتیژی خێزانی جوراوجویر تر کە وە لایەن دەسەڵاتەیل پێوەندیدارەو توومار کریانە.

