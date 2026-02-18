ئاماریگ شۆککەر.. تونوتیژی خێزانی 150% لە عراق بەرزەوبوود
شەفەق نیوز ـ بەغدا
روانگەیگ عراقی ئەرا ماف مرۆڤ، ئمڕوو چوارشەممە، ئاشکرایکرد 36 هەزار و 289 حالەت تونوتیژی خێزانی وە شیوەی فەرمی لە لایەنەیل پەیوەنیدار توومارکریاس لەماوەی ساڵ 2025، دووپاتکرد شمارەگە بڕ راسکانی پێشلکاریەیل نییە.
روانگەگە لە راپۆرتیگی رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئێ شمارەیلە تەنیا ئەوانەگ نیشاندەێد خاوەنەیلیان بیدەنگی شکاننە رەسینەس ئەرا بنکەی پۆلیس و دەسەڵاتدارەیل دادوەری ئەرا ئاگادارکردنیگ فەرمی، زانیاریەیل مەیدانی دیاریکەن شمارەی گەپیگ لە قوربانیەیل هەس تویش پێشلکاری تیەن وەبی توومارکردن.
وەپای خشتەی ئامارەیل وەرد راپۆرتەگە، پێشلکاریەیل ژن وژنخوازی وە 19 هەزار و 587 پێشلکاری پیایە وەبان ژن، لەدویای 5 هەزار و 918 پێشلکاری ژن وەبان پیای.
3 هەزار و 112 پێشلکاری مناڵ کوڕ دژ وە داڵگ و باوگ توومارکریاس و 531 پێشلکاری دویەت وەرانوەر وە دڵگ و باوگ.
ئەوەگ پەیوەنی وە تونوتیژی ناوەین برایەیل بوود ئامارەیل دەریخەن هەزار و 583 پێشلکارەی برا وەبان خوشک توومارکریاس و 725 حالەت خوەشگ لە برا.
لە هەمان وەخت ئامارەیل ئاماژە وە 1 هەزار و 282 پەلامار باوگ و 559 پەلامار دالگ ئەرا بان مناڵەیل کەن، جیا لە 2 هەزار و 992 تونوتیژی خێزانی جوراوجویر تر کە وە لایەن دەسەڵاتەیل پێوەندیدارەو توومار کریانە.