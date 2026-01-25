‏ئامادەکاری ئەرا ئۆڵۆمپیاد داکار.. بۆکسێن عراق روی لە مەکتەو کازاخستانی کەێد

شەفەق نیوز - بەغدا

‏عەلی تەکلیف، سەرۆک یەکێتی بۆکسێن عراق، راگەیان ،ئمڕوو یەکشەممە، وە یاوەری شارەزای ئیسپانی "ئیگناسی فابریگاس"، راوێژکار تەکنیکی و ستراتیژی لە لیژنەی ئۆڵۆمپی نیشتمانی عراق، وەرەو کازاخستان وەڕیکەفتن، گەشتەگە وە مەبەست گرێبەسکردن وەرد ڕاهێنەریگ کازاخستانییە ئەرا سەرپەرشتیکردن هەڵبژاردەی عراق لە قۆناغ ئایندە.

‏تەکلیف وە ئاژانس شەفەق نیوزی راگەیان: "ئمڕوو وەرد شارەزا ئیسپانییەگە گەشت کەین ئەرا ڕێککەفتن و گرێبەستکردن وەرد ڕاهێنەریگ کازاخستانی، کە ئەرک سەرپەرشتیکردنی هەڵبژاردەی یەکەم و هەڵبژاردەی لاوان، بیجگە لە سەرپەرشتیکردن گشت هەڵبژاردە نیشتمانییەیل تر خرێدە شانی."

‏دیاریکرد، هەڵوژاردن راهێنەر کازاخستانی وە مدوو ئەوەسانێ ئەو وڵاتە وە یەکیگ لە بەهێزترین وڵاتەیل جیهان لە بازی بۆکسێن دانرێد، و بازیکەرەیلی خاوەن مێژوویگ پڕ لە نازناو جیهانی و ئەزموونیگ درێژخایەنن لەی مژارە.

‏رووشنیکرد ئامانج لە گرێبەستەگە ئامادەکردن هەڵبژاردە نیشتمانییەیلە ئەرا پاڵەوانێتییە ناودەوڵەتییەیل بانان، وەتایبەت بەشداریی هەڵبژاردەی نیشتمانیی لاوان لە پاڵاوتنەیل ئۆڵۆمپیاد لاوانی "داکار ٢٠٢٦" کە بڕیارە لە پایتەخت سەنیگال لە ناوەین ٣١ی تشرین یەکەم تا ١٣ی تشرین دویەم ٢٠٢٦ وەڕیوەچوود؛ کە یەکەم چاپ ئۆڵۆمپیاد لاوانە لەبان خاک کیشوەر ئەفریقا ساز کرێد.

