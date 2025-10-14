ئاشکراکردن هویردەکاری کۆمەڵکوشی.. ژنیگ خێزان شویەگەی وە تەواوی وە چەقوو کوشێد لە باشوور عراق
شەفەق نیوزـ دیوانیە
فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیوانیە لە باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان هێزە ئەمنیەیل ژژنیگ دەسگیرکردن کە ئەندامەیل خێزان شویەگەی کوشتیە لەری سەربڕین وە چەقوو، لەدویای چەن ساعەتیگ لە ئەنجامدان تاوانەگە.
پۆلیس ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئۆپراسیۆن دەسگیرکردن توومەتبارەگە ل ئەنجام جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ جویری هات کە پۆلیس پشت بەسایە وە زانیاری هویردیگ و هەواڵگێری چڕیگ، لە ئەنجام شوینی دیاریکریا و دەسگیرکریا.
لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، توومەتبارەگە دەسگیرکریا "لەدویای سەربڕین باوگ شویەگەی و داڵگ و خوەشگ شویەگەی لەناو ماڵیان وە چەقوو وە مدوو گیچەڵ خێزانی کویەنە".
وەپای فەرماندەیی پۆلیس "دان وەپیدانان سەرەتایی توومەتبار وەرگیریاس ئامادەس ئەرا کلکردن دادگا تا سزای دادپەروەرانە وەربگرێد".