‏ئاشکراکردن هویردەکاری کۆمەڵکوشی.. ژنیگ خێزان شویەگەی وە تەواوی وە چەقوو کوشێد لە باشوور عراق

‏شەفەق نیوزـ دیوانیە

‏فەرماندەیی پۆلیس پارێزگای دیوانیە لە باشوور عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان هێزە ئەمنیەیل ژژنیگ دەسگیرکردن کە ئەندامەیل خێزان شویەگەی کوشتیە لەری سەربڕین وە چەقوو، لەدویای چەن ساعەتیگ لە ئەنجامدان تاوانەگە.

‏پۆلیس ئمڕوو لە بەیاننامەیگ راگەیان، ئۆپراسیۆن دەسگیرکردن توومەتبارەگە ل ئەنجام جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ جویری هات کە پۆلیس پشت بەسایە وە زانیاری هویردیگ و هەواڵگێری چڕیگ، لە ئەنجام شوینی دیاریکریا و دەسگیرکریا.

‏ لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، توومەتبارەگە دەسگیرکریا "لەدویای سەربڕین باوگ شویەگەی و داڵگ و خوەشگ شویەگەی لەناو ماڵیان وە چەقوو وە مدوو گیچەڵ خێزانی کویەنە".

‏وەپای فەرماندەیی پۆلیس "دان وەپیدانان سەرەتایی توومەتبار وەرگیریاس ئامادەس ئەرا کلکردن دادگا تا سزای دادپەروەرانە وەربگرێد".

‏

‏