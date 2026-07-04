ئاشکراکردن ناسنامەی ئەو چەکدارە لە "داعش" کە لە باکوور کەرکوک کوشیا

شەفەق نیوز - کەرکوک

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو شەممە، ناسنامەی ئەو چەکدارە لە ريخریاگ "داعش" ئاشکرا کرد، کە لە ماوەی ئەو ئۆپراسیۆن ئەمنییە کوشیا کە دەزگای دژە تیرۆر لە ناحیەی ئاڵتون کوپری لە باکوور پارێزگای کەرکوک ئەنجامی دا.

سەرچەوەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە رێکارەیل وردبینی و لێکۆڵینەوە بۊنە هوکار ناسین ناسنامەی چەکدارە تیرۆریستەگە، و دەرکەفت کە ناوی (فەلاح حسێن محەمەد سەلح جبووری)یە، لەداڵگبۊی ساڵ 1984، و لە دانیشتگەیل ئاوایی عێسە ی سەروە قەزای شەرگات لە پارێزگای سەڵاحەدینە.

دیاری کرد کە چەکدارەگە لە ئۆپراسیۆنیگ جۊری کوشیا کە دەزگای دژە تیرۆر لە ئاوایی قەرە سالم ی سەروە ناحیەی ئاڵتون کوپری لە چوارچیوەی قەزای دووبز ئەنجامی دا، وە پشتبەسین وە زانیارییەیل هەواڵگری ورد.

سەرچەوەگە وتیش کە دەزگا ئەمنییەیل وەردەوامن لە لێکۆڵینەوەیل ئەرا تەواوکردن رێکارە یاساییەیل، بیجگە لە وەشۊنکەفتن هەر پەیوەندییگ ئەگەری ئەرا چەکدارە کوشیایەگە وەگەرد شانەیل ریخریاگ داعش کە لە بڕیگ لە ناوچە سەختەیل لەناوەین پارێزگایەیل کەرکوک و سەڵاحەدین گورجن.

دیاری کرد کە ئی ئۆپراسیۆنە لە چوارچیوەی زنجیرەیگ پرۆسەی وەرجەووختە تیەێد کە هیزە ئەمنییەیلە ئەنجامی دەن ئەرا وەشۊنکەفتن جیماگەیل ریخریاگ داعش، و هشکەوکردن سەرچەوەیل چالاکییەگەی، و ریگریکردن لە رێکخستن رزەیلی لەو ناوچەیلە کە هێمان جۊلیەیل جیاجیای چەکدارە تیرۆریستییەیل وەخوەیان دوینن.

سەرچەوەیگ ئەمنی، لە وەختیگ زۊتر لە ئمڕوو شەممە، خەوەرداد لە کوشیان یەکیگ لە چەکدارەیل ریخریاگ داعش لە ئۆپراسیۆنیگ ئەمنی کە دەزگای دژە تیرۆر لە دوورگرد ناحیەی ئاڵتون کوپری لە باکوور پارێزگای کەرکوک ئەنجامی دا، و دیاری کرد کە هیزیگ لە دەزگاگە وەگەرد چەکدارە تیرۆریستەگە تەقە کردگە لە وەخت پەلاماردان شوینیگ کە خوەی لەناوی قایم کردۊد، کە یەیش بۊە هوکار کوشیانی دەسوەجێ، وەبی توومارکردن زەخمداری یا زەرەدەیل لەناو رز هیزە جیوەجیکارەگە.