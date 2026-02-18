‏پاسەوان باخیگ خاوەنەگەی وەگەرد خێزانەگەی کوشێد و ئاگر وەردەێد لە تەرمەیلیان لە زیقار

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏دەسەڵاتدارەیل ئەمنی عراق، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، تاوانیگ ئاشکراکردن کە پاسەوان باخیگ وەرانوەر خاوەن کارەگەی و خێزانەگەی ئەنجامیدایە لەڕی کوشتن گشتیان و ئاگر وەردان تەرمەیلیان لە خوەرئاوای شار ناسریە ناوەن پارێزگای زیقار باشوور وڵات.

‏سەرچەوەیگ ئەمنی پێرەکە دووشەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ خەڵک بەسرە و ژنەگەی لە بارودۆخ نادیاریگ لە رویداو سزیان ماشینیان لە یەکیگ لە باخەیل ناوچەی سایح خوەرئاوای شار ناسریە.

‏هێزەیل ئەمنی توەنستن بکوش ژن و پیاگە و کوڕەگەیان ئاشکرابکەن کە لەناو ماشینیان سزنیانە، وەپای خەوەریگ ئمڕوو لە سەرچەوەیگ پۆلیس ناوخوەیی.

‏ئاشکرایکرد، بکوش (پاسەوان باخەگە) ی قوربانیەگە بویە، کە وەخت گەشتکردن لەورابوینە دیاریکرد توومەتبار وە مدوو چەوبڕین وەو بڕە پویلە وەپیان بویە ئەو تاوانە ئەنجامداس.

‏وتیش؛ لەدویای 48 ساعەت تاوانبار گیریا دووپاتکرد دریاسە دەس بنکەی لێکۆڵینەوەی تایوەت، ئامادەکرێد تا بخرێدە نوای دادوەر و سزای دادپەروەرانەی خوەی وەربگرێد.

‏

‏