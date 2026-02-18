پاسەوان باخیگ خاوەنەگەی وەگەرد خێزانەگەی کوشێد و ئاگر وەردەێد لە تەرمەیلیان لە زیقار
شەفەق نیوز ـ زیقار
دەسەڵاتدارەیل ئەمنی عراق، شەوەکی ئمڕوو چوارشەممە، تاوانیگ ئاشکراکردن کە پاسەوان باخیگ وەرانوەر خاوەن کارەگەی و خێزانەگەی ئەنجامیدایە لەڕی کوشتن گشتیان و ئاگر وەردان تەرمەیلیان لە خوەرئاوای شار ناسریە ناوەن پارێزگای زیقار باشوور وڵات.
سەرچەوەیگ ئەمنی پێرەکە دووشەممە، خەوەردا لە مردن پیایگ خەڵک بەسرە و ژنەگەی لە بارودۆخ نادیاریگ لە رویداو سزیان ماشینیان لە یەکیگ لە باخەیل ناوچەی سایح خوەرئاوای شار ناسریە.
هێزەیل ئەمنی توەنستن بکوش ژن و پیاگە و کوڕەگەیان ئاشکرابکەن کە لەناو ماشینیان سزنیانە، وەپای خەوەریگ ئمڕوو لە سەرچەوەیگ پۆلیس ناوخوەیی.
ئاشکرایکرد، بکوش (پاسەوان باخەگە) ی قوربانیەگە بویە، کە وەخت گەشتکردن لەورابوینە دیاریکرد توومەتبار وە مدوو چەوبڕین وەو بڕە پویلە وەپیان بویە ئەو تاوانە ئەنجامداس.
وتیش؛ لەدویای 48 ساعەت تاوانبار گیریا دووپاتکرد دریاسە دەس بنکەی لێکۆڵینەوەی تایوەت، ئامادەکرێد تا بخرێدە نوای دادوەر و سزای دادپەروەرانەی خوەی وەربگرێد.