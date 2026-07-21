ئاسایش نیشتمانی عراقی دەسگرێدە بان کارخانەیگ دروسکردن فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیل لە بەغدا

شەفەق نیوز - بەغداد

دەزگای ئاسایش نیشتمانی عراقی، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان لە پویچەڵکردن تەقەلایگ ئەرا دروسکردن فڕۆکەیل بێفڕۆکەوان لەناو پایتەخت بەغداد، و دەسگیرکردن سێ توومەتبار کە دەسیان لەناو ئی کارە بویە.

وەپای بەیاننامەیگ لە دەزگاگە، کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، پرۆسەگە وە سەرپەرشتی دادوەر دادگای لێکۆڵینەوەی سێیەم تایبەتمەن وە پەڕاوگەیل دەزگاگە وەڕەو چگ، کە مەفرەزەیل دەزگاگە یاداشتەیل دەسگیرکردن و مینەکردن دەرچگ وەرانەور توومەتبارەیل جیوەجی کردن، و بۊە مدوو دەسناین وەبان (25) پەیکەر فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، وەگەرد کەرەستە و ئامرازەیلیگ کە لە پرۆسەیل گردەوکردن و بەرهەمهاوردن وەکار تیەن.

هەرلیوا، لێکۆڵینەوەیل بۊنە مدوو ئاشکراکردن و دەسناین وەبان کارخانەیگ کە تەختە و پارچەیل دروسکریاگ لە ماددەی کاربۆن لەخوەی گرێد، وەگەرد خوازینەیل تەکنیکی کە چنە ناو کارەیل بەرهەمهکردن.

وەگورەی بەیاننامەگە، ئی تەقەلا پویچەڵ کریا وەرجە تەواوبۊنی، لە وەختیگ لێکۆڵینەوەیل وەردەوامن ئەرا ئاشکراکردن ئەگەر پەیوەندیداربۊن ئی چالاکییە وە هەر پلانیگ کە زیان وە ئاسایش نیشتمانی بڕەسنێد، ئەرا ئامادەکاری تا توومەتبارەیل ئەرا دادگا کل بکریەن تا سزای دادپەروەرانەی خوەیان وەرگرن.