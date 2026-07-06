ئاسایش نەتەوەیی و شاند کوردستان باس لە جیوەجیکردن رێککەفتن ئەمنی وەگەرد ئيران کەن

شەفەق نیوز - بەغدا

قاسم عەبوودی سەڵاکار ئاسایش نەتەوەیی، ئمڕوو دووشەممە، وەگەرد شاندیگ لە هەرێم کوردستان وە سەرۆکایەتی رێبەر ئەحمەد وەزیر ناوخۆ، باس لە گامەیل جیوەجیکردن رێککەفتن ئەمنی هاوبەش ناوەین عراق و کۆمار ئیسلامی ئیرانی کرد.

عەبوودی، لە بارەگای سەڵاکارایەتی ئاسایش نەتەوەیی، گردەوبۊنیگ وەگەرد شاند هەرێم کوردستان وە سەرۆکایەتی رێبەر ئەحمەد وەزیر ناوخۆی هەرێم بەسا، ئەرا باسکردن لە رێککەفتن ئەمنی هاوبەش ناوەین عراق و کۆمار ئیسلامی ئیرانی، وەپای بەیاننامەیگ کە لە نویسینگەگەی دەرچگە و رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز.

لە گردەوبۊنەگە کە وەرپرسەیل ئەمنی لە حکومەت فیدراڵی و هەرێم لەناوی ئامادە بۊن، باس لە هۊردەکارییەیل جیوەجیکردن رێککەفتن ئەمنی و قۆناغەیلی کریا، وەپای دیین عراق ئەرا وەردەوامیداین وە ئەو ئارامی ئەمنییە کە وەدەس هاتیە و کۆنترۆڵکردن سنوورەیل ناوەین عراق و کۆمار ئیسلامی ئیرانی.