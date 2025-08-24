ئاسایش فرۆکەخانەی بەغدا رونکردن لەبان رویداو تەقەکردنەگە دەێد

2025-08-24T09:04:20+00:00

شەفەق نیوز ــ بەغدا

وەڕێوەبەرایەتی ئاسایش و پاراستن فرۆکەخانەیل عراق، ئمڕوو یەکشەممە، رونکردنەوەیگ لەبان رویدا تەقەکردن لەناو فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا دەرکرد.

وەڕێوەبەرایەتیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، "ئەندامیگ (پۆلیس لە هاز یەکەیپاراستن فرۆکەخانەی ناودەوڵەتی بەغدا ـ فیدڕاڵی)،  وە هەلە وە گولە قولی زەخمداربویە، لەوەخت مامەلەکردن وەرد  چەکە تایوەتەگەی".

وەپای بەیاننامەگە، رویداوەگە رێککەفت بویە هویچ کاریگ "تاوانکاری یا پێشلکاری ئەمنی"  نەویە.

