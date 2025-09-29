ئاسایش عراقی 21 بازرگان مادەی هووشبەر ناودەوڵەتی و ناوخوەیی دەسگیرکرد

شەفەق نیوز ـ بەغدا

دەزگا ئەمنیەیل عراق، لە ماوەی 72 ساعەت گوزەشتە 21بازرگان مادەی هووشبەر ناودەوڵەتی و ناوخوەیی دەسگیرکرد کە بڕ گەپیگ مادەی هووشبەر وەپیان بوی.

دادگای لێکۆڵینەوەی ناوەندی رەسافە، لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، بەش لێکۆڵینەوەی تایوەت وە وەڕێوەبەرایەتی کاروبار گشتی مادەی هووشبەر، توەنست لەماووەی 72 ساعەت وەرین، دەسگرد وەبان 50 کیلوگرام مادەی هووشبەر جیاواز، 21 بازرگان ناودەولەتی و ناوخوەیی لە چوارچمگ زنجیرە ئۆپراسیۆنەیل جویری کەوە سەرپەرشتی راستەوخوەی دادگا وەڕیوەچوود".

وەپای بەیانەگە، ئێ دەسوەشانە وە‌ پشت بەسان وە بڕیاریگە کە وە لایەن دادوەر لێکۆڵەر دەرچگە تایوەە وە کاروبار مادەی هووشبەر سەروە دادگای لێکۆڵینەوەی ناوەندی، وتیش، هەماهەنگی بەرزیگ هەس ناوەین دادگا و هێزەیل ئەمنی ناوخوەی ئەرا بەڕەنگاربوین هووشبەر لە عراق.

لای خوەیەو فەرماندەیی ئۆپراسیۆنەیل بەغدا، له بەیانامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان، پێکهاەیل تیپ 17ی پیادە و تیپ 2 پۆلیس فیدڕاڵی وەرد فەرماندەی پۆلیس بەغدا کەرخ، وە پاڵپشتی دەزگای هەواڵگێری توەنستن شمارەیگ توومەتبار وەپای بڕگە یاسایەیل جوراوجویر دەسگیربکەن.

دیاریکرد، دوو توومەتبار وە تیرۆرست، وەرد دوو توومەتبار (کوشتن وە مەبەست ، دزیکردن) دەسگیرکریان وەرد دەسگردن وەبان چەک و کەرەستەی بی موولەت لەناوچەیل (شوعلە، ەلامیات، ئەبودشیر، پەلبوعیسە، مەحمودیە) لە لای کەرخ.