ئاسایش عراق 10 بازرگان مادەی هووشبەر دەسگیرکرد کە پەیوەنی وە تووڕەیل ناوخوەیی و ناودەوڵەتی دیرن
شەفەق نیوز ـ بابل
ئەفسەریگ پۆلیس لە پارێزگای بابل، ئمڕوو چوارشەممە، خەوەردا لە دەسگیرکردن بڕیگ توومەتبار وە بازرگانیکردن مادەی هووشبەر لە چوارچمگ هەڵمەتیگ ئەمنی گەپ کە لە قەزای "کەفل" سەر وە پارێزگاگە دەسوەپی کردیە.
ئەفسەرەگە وە ئاژانس شەفەق نیوز خەوەردا "10 کەس وە توومەت بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەر لە قەزای کەفل دەسگیرکریان کە پەیوەنی وە تووڕەیل ناوخوەیی و ناودەوڵەتی دیرن".
وتیش "یەکیگ لەو توومەتبارەیل پەیوەنی لە دەێشت وڵات دیرێد وەرد تووڕیگ ناودەوڵەتی کە لەریەو قاچاغ وە مادەی هووشبەرکەێد ئەرا شار حلە و و لە ناو بابل بڵاویکەێد".
وەپای قسەی ئەفسەرەگە، دەسگیریاس وەبان بڕ گەپیگ مادەی هووشبەر وە توومەتبارەیل.