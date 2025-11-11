‏ئاسایش عراق گشت ئەو ئەندام ئەمنیەیل رویداوەگەی کەرکوک دەسگیرکەێد

‏شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏فەرماندەیی ئۆپراسیۆن هاوبەشەیل، ئمڕوو سێشەممە، گشت ئەندمە ئەمنیەیل پەلامارە چەکداریەگەی کەرکوک دەسگیرکرد کە کۆتایی وە ژیان دووپۆلیس هاوردن.

‏فەرماندەیەگە لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان "ساعەت دوو شەفەق وەردەوەردەیگ لەناوەین دوو کۆمەڵە رویدا لە پارێزگای کەرکوک" وتیش"سەرەتا مەرافەگە وە دەس دەسوەپیکردیە دویایی رەسیەس ئەرا وەکارهاوردن چەک، لە ئەنجام دوو ئەندام ئەمنی کوشیان و دوو هاوڵاتی زەخمداربوین".

‏وتیش "هێزە ئەمنیەیل لە پارێزگای کەرکوک ئاخڵەی شوین رویداوەگەدان گشت تەقەکەرەیل و ئەندامەیل ئەمنی پەیوەنیدار وە رویداوەگە دەسگیرکردن و دەسیش گیریا وەبان ئەو چەکەوەکارهاوریاس و توومەتبارەیل ئەرا لایەن پەیوەنیدار وە لێکۆڵینەوە کلکریان تا سزای دادپەروەرانەی خوەیان وەربگرن".

