‏ئاسایش عراقی شانە و باندەیل بەعس لە 14 پارێزگا پویچەوکەێد و زیاتر لە 130 توومەتبار دەسگیرکەێد

بەغدا

‏دەزگای ئاسایش نیشتیمانی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان توەنستنە شانەیگ لە وەجیماگە گەشەوەپیدریاگەیل حیزب بەعس پویچەوبکەن، لە دویای ئەنجامدان ئۆپراسیۆنەیل "جویری هویردیگ" کە سێ مانگ درویژەوکیشا و 14 پارێزگا گردەو.

‏دەزگاگەلە بەیاننامەیگ وت :"لە ئەنجام تەقەلایل تووڕەیل نهێنی پویچەوکریا و 135 توومەتبار دەسگیرکریان وەپای فەرمان دادوەری کە مادەی (٨/یەکەم) دەرگە لە یاسای قەیەغەکردن حیزب".

‏ئاشکرایکرد "لێکۆڵینەوەیل پەیوەنی ناوەین شانەیل وەرد لایەنەیل دەرەکی کە کارکەن ئەرا دروسکردن پەیکەر رێکخسن و کیشانن گەنجەیل لەژیر دروشمەیلیگ لەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی".

‏دیاریکرد، مەفرەزەگە "هەواڵگێری چالاکی ئەلکترۆنیەیل توومارکردیە کە هویر بەعسی بڵاوکەن، تەقەلای شیوانن ئاسایش نیشتیمانی دەن لەری زانیاری هەڵە و پرۆپاگەندە کە وەپای یاسا مامەلە وەردی کرێد".

