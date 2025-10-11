‏‏ئاسایش عراق "تیکتۆکەر" ناودیاریگ وە توومەت "سوکایەتیکردن وە خودا" دەسگیر کەێد

شەفەق نیوز ـ کەرکوک

‏هێزە ئەمنیەیل پارێزگای کەرکوک، ئمڕوو شەممە، گەنجیگ ناودیار بان تووڕەیل کۆمەڵایەتی دەسگیرکردن وە توومەت "سوکایەتیکردن وە خودا".

‏سەرچەوەیگ ئەمنی وت "دەزگای هەواڵگێری کەرکوک، ئیوارەی ئمڕوو، گەنجیگ ناسریاگ وەبان تووڕەیل کۆمەڵایەتی وەناو ب.ن.د دەسگیرکردن، کە ناودیارە وەبان تیک تۆک" دیاریکرد "سوکایەتی وە خودا کردیە لە پەخش راستەوخوەی حساو تایوەتەگەی".

‏وەپای سەرچەوەگە، توومەتبارەگە وەپای سزای مادەی 372 لە یاسای سزاداین عراقی زیندانیکریاس، کە باس لە سوکایەتیکردن وە پیرۆزییەیل ئایینی و رویوەرویبوین هویر و باوەڕ ئایینی کەێد.

‏ئاشکرایکرد، "ئەو ڤیدیۆی توومەتبارە کە بڵاوبویە لە پەخش راستەوخوەی، لەناو مەردم مشتومڕ دروسکردیە، یەیش هیشتیە دەزگایهەوڵگێری بچوودە ناو و رێکار یاسای دەسوەجی وەربگرێد، ئەرا مسۆگەرکردن پاراستن بەها دینیەیل و رێزگردن لە نیشانە پیرۆزەیل".

‏

‏