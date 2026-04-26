‏ئاسایش عراقی تووڕیگ ناودەوڵەتی بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەرەیل لە "قویلایی سوریا" پویچەو کەێد

2026-04-26T16:26:53+00:00

شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ "جویری" لەناو زەوی سوریا  ئاشکراکرد ئەرا پویچەوکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی قاچاخکردن مادەی هووشبەر.

‏وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادە هووشبەرەیل و کاریگەری دەرونیەیل سەر وە ناوخوەی عراق، ئۆپراسیۆنەگە  وە هەماهەنگی وەرد ئیدارەی وەرەنگاربوین مادەی هووشبەر لە کۆمار عەرەبی سوریە وەریچوەچگ.

‏وتیش، توەنستن چوار توومەتبار دەسگیربکەن بڕ یەک ملیۆن و 730 هەزار گلە حەب هووشبەر دەسوەبانی گیریا.

