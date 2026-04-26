ئاسایش عراقی تووڕیگ ناودەوڵەتی بازرگانیکردن وە مادەی هووشبەرەیل لە "قویلایی سوریا" پویچەو کەێد
2026-04-26T16:26:53+00:00
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو یەکشەممە، جیوەجیکردن ئۆپراسیۆنیگ "جویری" لەناو زەوی سوریا ئاشکراکرد ئەرا پویچەوکردن تووڕیگ ناودەوڵەتی قاچاخکردن مادەی هووشبەر.
وەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروبار مادە هووشبەرەیل و کاریگەری دەرونیەیل سەر وە ناوخوەی عراق، ئۆپراسیۆنەگە وە هەماهەنگی وەرد ئیدارەی وەرەنگاربوین مادەی هووشبەر لە کۆمار عەرەبی سوریە وەریچوەچگ.
وتیش، توەنستن چوار توومەتبار دەسگیربکەن بڕ یەک ملیۆن و 730 هەزار گلە حەب هووشبەر دەسوەبانی گیریا.