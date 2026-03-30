ئازادکردن مناڵیگ و پویچەوکردن باندیگ بازرگانیکردن وە ئایەم لە بەغداد
شەفەق نیوز- بەغداد
وەزارەت ناوخوەی عراق، ئمڕوو دووشەممە، خەوەردا لە ئازادکردن مناڵیگ رفیاگ و پویچەوکردن باندیگ تاوانکاری بازرگانیکردن وە ئایەم لە بەغداد پایتەخت، و دەسگیرکردن دوو توومەتبار.
وەزارەتەگە لە بەیاننامەیگ کە رەسیە دەس ئاژانس شەفەق نیوز وت، ئاژانس هەواڵگری و لێکۆڵینەوەی فیدراڵی، وە هاوکاری وەڕێوەبەرایەتی نواگیریکردن بازرگانیکردن وە ئایەم و دەزگای ئەمن نیشتمانی لە بەغداد، مناڵیگ کە کەفتویدە وەر تاوان بازرگانی وە ئایەم ئازاد بکەن.
وتیش؛ هێزەگە سەرکەفت لە هەڵوەشانن ئەو باندە تاوانکارییە کە دەسیان بوی لەو رویداوە، و دوو توومەتبار کە دەسیان لە تاوانەگە بویە دەسگیر کردن، ئەوەیش وە هەماهەنگی وەگەرد دادگای لێکۆڵینەوەی کەرخ یەکەم.