ئازادکردن سەرۆک سەنتەر عراق ئەرا مافەیل مرۆڤ وە کەفالەتیگ دارایی

شەفەق نیوز - بەسرە

دادگای بەسرە، ئمڕوو دووشەممە، بڕیار ئازادکردن عەلی عبادی سەرۆک سەنتەر عراق ئەرا مافەیل مرۆڤ دا، وە کەفالەتیگ دارایی کە بڕەگەی پەنج ملیۆن دینارە، لەبان باکگراوەند سکاڵایگ کە وەرپرسیگ ناوخۆیی بەرزی کردگە.

ئەحمەد کەریم سوادی پارێزەر وەرگری، لە لێدوانیگ کە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز وت، کە دادگاگە بڕیار ئازادکردن بریکاردارەگەی داگە وە کەفالەتیگ دارایی وە بڕ پەنج ملیۆن دینار، وەگەرد وەردەوامبۊن رێکارە یاساییەیل وەپای چوارچیوە دادوەرییە کارپیکریاگەیل، و دووپات دڵنیایی تیم وەرگری وە دادوەری عراقی و وەردەوامبۊن لە چەودیاریکردن سکاڵاگە کرد تا وە شیوەیگ کووتایی یەکلاوە کریەێد.

سوادی دیاری کرد کە عبادی پۆست سەرۆک سەنتەر عراق ئەرا مافەیل مرۆڤ وەڕیەو بەێد، و سروشت کارەگەی لە چەودیاریکردن دۆسیەیل هاووڵاتییەیل و چەودیاریکردن پێشێلکارییەیل و وەرگردن هاوارەیل و سکاڵایەیل لە چینە جیاجیایەیل کۆمەڵگە دروس بویە.

ئاشکرا کرد کە ئەو لێدوانە راگەیاننەیلە کە بریکاردارەگەی دەێدەی لە چوارچیوەی کار مافپەروەریی تیەێد، و رەنگدانەوەی ئەو هاوار و سکاڵایەیلەس کە لە هاووڵاتییەیلەو رەسێدە پی وە ئامانج رەساننی ئەرا لایەنە پەیوەندیدارەیل و چارەسەرکردن گرفتەیل لەناو چوارچیوە یاساییەیلە، و ئامانجی گیرهاودرن نێیە وە هیچ لایەنیگ یا کەسیگ.

دووپات کرد کە ئەو کارە مافپەروەری و راگەیاننە کە عبادی ئەنجامی دەێد کەفێدە ناو ئەو بنەمایەیل کە مسۆگەر ئازادی نیشان دان و رەسانن دەنگ هاووڵاتییەیل کەن، وەگەرد پابەندبۊن وە فەرمانەیل یاسا و رێزگردن لە دامەزراوەیل دەوڵەت.

وەرجە یەیش دەسەڵاتەیل عراقی، لە کانوون یەکەم 2025 عەلی عبادی دەسگیر کردن، ئەرا ئەوەگ لەو وەختە وە کەفالەتیگ دارایی ئازادی بکەن.