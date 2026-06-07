ئازادکردن دۊەتیگ کە شکەنجە دریاس و وە زوور ماوەی مانگیگ لە بەغداد دەسوەسەر کریاس

شەفەق نیوز - بەغداد

سەرچەوەیگ ئەمنی، ئمڕوو یەکشەممە، خەوەردا لە ئازادکردن ژنیگ کە لەناو یەکیگ لە ماڵەیل لە ناوچەی زەعفەرانیە لە باشوور خوەرهەڵات بەغداد دەسوەسەر کریاۊد، دۊای بانگەوازیگ کە لەڕی ماڵپەڕەیل پەیوەندی کۆمەڵایەتییەو بڵاوی کردۊد.

سەرچەوەگە ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: دەزگایەیل ئەمنی تیمیگ کار تایبەتمەن دروس کردن دۊای چەودیاریکردن بانگەوازیگ ئەرا قوربانییەگە کە لەناوی باس کرد کە کە کەفتیەسە وەر رفانن و دەسوەسەرکردن وە زوور لەناو ماڵیگ لە ناوچەگە.

وتیش: لێکۆڵینەوەیل و ریکارە مەیدانییەیل بۊنە هووکار دیاریکردن شوین دەسوەسەرکردن ژنەگە و ئازادکردنی، کە دەرکەفت دەسوپای بەسیاگە و زیاتر لە مانگیگ دەسوەسەرە، و لەو ماوە تویش شکەنجەداین بۊەسەو.

سەرچەوەکە باس لەوە کرد کە قوربانییەگە بریاسە خەسەخانە ئەرا وەرگردن چارەسەر و چاودیاری پزشکی، لە وەختیگ توومەتبارەگە دەسگیر کریاس، و ریکارە یاساییەیل وەپای یاسا جیوەجی کریانە.