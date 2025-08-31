ئازادکردن دویەتیگ لە دڕەندەیی برایەیلی لە بەغدا

شەفەق نیوز ــ بەغدا

وەڕێوەبەرایەتی پاراستن خێزان و مناڵ لە دیم کەرخ لە بەغدا، ئمڕوو یەکشەممە، ئازادکردن دویەت ناخاڵیگ راگەیان کە رویوەڕوی تونوتیژی هاتگە وەبان دەس برایەیلی.

وەپای بەیاننامەیگ وەڕێوەبەرایەتیەگە رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز، رێکارەیل دەسوەجی گیریا وەر لەبان سکاڵای هاوڵاتییگ لەبان ئەوەگ دویەتە ناخاڵەگەی زیندانی کریاس و وەلایەن برایەیلی تونوتیژی وەرانوەری کرێد.

وەپای بڕیار دادوەر کە لە دادگای لێکوڵینەوە دەرچگە تیمیگ تایوەت ئەرا ماڵ دویەتە کلکریا لە ناوچەی حەی جیهاد خوەرئاوای پایتەخت، لەدویای دڵنیابوین لە سەلامەتبوین، ئازادکریا و دریا دەس باوگی وەپای بەڵێننامە یاسایی سەلامەتی و پاراستنی لە هەر رخدارییگ لە ئایندە مسۆگەرکریا.