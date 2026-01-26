پارچە وای گەرمیگ لە کەشوهەوای عراق نزیکەو کەفێد

شەفەق نيوز- بەغداد

شارەزای کەشناسی سادق هاتیە، ئمڕوو دووشەممە، مەزەنە کرد عراق بکەفێدە کاریگەری پارچە وای گەرمیگ لە سەرەتای هەفتەی ئایندە، تا وەگەردیا پلەی گەرمی بەرزەوە بوود، و لە بەشیگ ناوچە واران بوارێد.

عەتیە لە پۆستیگ لەبان فەیسبووک نویسان: ئەو پارچە وای گەرمە مەزەنە کریەێد کاریگەری لەبان ناوچەگە و عراق بیاشتوود لە رووژ شەممەو 31 کانوون دویەم، تا شەوەکی رووژ چوارشەممە، دیاری کرد کە لە بەشیگ ناوچە واران وەگەردیا وارێد.

وتیش: پلەی گەرمی لەی ماوە بەرزەو بوود، وەگەرد هەڵکردن وای باشووری خوەرھەڵاتی یا باشووری خوەرئاوایی.

وەرجەیە، دەسەی کەشناسی عراق مەزەنە کرد وڵاتەگە بکەفێدە کاریگەری کەش واراناوی نوویگ لە شەو سێشەممەو تا شەوەکی پەنجشەممە، وتیش: وارانەگە لە باکوور وڵات وەگەرد کەمیگ رفتی تیەێد، تا شعرەیل باشوور و بەشەیلیگ لە ناوچەی ناوڕاس.