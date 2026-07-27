‏پارێزەرەیل لەنوای فەرمانگەی توومارکردن کۆمپانیایەیل لە ناوڕاس بەغدا ناڕەزایی نیشاندەن

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏شمارەیگ پارێزەر، ئمڕوو دووشەممە، لەنوای فەرمانگەی توومار کۆمپانیایەیل سەر وە وەزارەت بازرگانی لەناوڕاس بەغدا خوەنیشاندانکردن.

‏وەپای ئاژانس شەفەق نیوز، لە خوەنیشاندانەگە نەقیب پارێزەرەیل ئەحلام لامی ئامادەی بوی لەدویای ئەوەگ بڕیاریگ لە فەرمانگەگە هات ئەرا قەیەغەکردن چگن پارێزەرەل ئەرا ناو فەرمانگەیل حکومی تەنیا لەدویای چگن نامەی ئاگادارکردن نەود.

‏سەندیکای پارێزەرەیل لە گوزەشتە ناڕەزایەتی نیشان دا لەبان بڕیار فەرمانگەی توومارکردن کۆمپانیاگەیل و ئاستەنگ دروسکردن لەکار پارێزەرەیل و ئه‌نجام نه‌یان مامەڵەیلیان، کە بویە مدوو ئەوەگ شمارەیگ فرە لە کۆمپانیاگەیل متمانە وەپیان نەکەن و وەکالەتەیلیان بکیشنەو و کاریگەری وەبان ڕزق و ڕووژیان و گوزەرانیان دروسکەێد، وەپای قسەی شمارەیگ لە پارێزەرەیل.

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