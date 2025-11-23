‏پارێزگایگ عراق لەوەر بوونەیگ ئاینی دەوام سێشەممەی ئایندە کەێدە پشوو

2025-11-23T08:48:27+00:00

شەفەق نیوز ـ زیقار

‏ئەنجومەن پارێزگای زیقار باشوور عراق، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی سێشەممەی ئایندە وە بوونەی یاد مردن فاتیمە زەهرا دویەت پەیغەمبەر ئیسلام محەمەد کوڕ عەبدوڵا بکەێدە پشوو.

‏پارێزگای نەجەف بڕیاردا دەوام فەرمی رووژ سێشەممەی ئایندە 25 نوڤەمبەر 2025 بکەێدە پشوو وەبوونەی یاد شەهیدبوین فاتیمە زەها سەلام خودا لەلی  بوود.

‏هەمیش شمارەیگ پارێزگای ترەک جویر کەربەلا  دەوام کەنە پشوو وەبونەی هەمان یاد.

