پارێزگایگ عراق لەوەر بوونەیگ ئاینی دەوام سێشەممەی ئایندە کەێدە پشوو
2025-11-23T08:48:27+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
ئەنجومەن پارێزگای زیقار باشوور عراق، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیاردا دەوام فەرمی سێشەممەی ئایندە وە بوونەی یاد مردن فاتیمە زەهرا دویەت پەیغەمبەر ئیسلام محەمەد کوڕ عەبدوڵا بکەێدە پشوو.
پارێزگای نەجەف بڕیاردا دەوام فەرمی رووژ سێشەممەی ئایندە 25 نوڤەمبەر 2025 بکەێدە پشوو وەبوونەی یاد شەهیدبوین فاتیمە زەها سەلام خودا لەلی بوود.
هەمیش شمارەیگ پارێزگای ترەک جویر کەربەلا دەوام کەنە پشوو وەبونەی هەمان یاد.