‏‏پارێزگایگ عراقی دەوام فەمی چوارشەممەی ئایندە کەێدە پشوو

‏شەفەق نیوز ـ زیقار

‏ئەنجومەن پارێزگای زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەوام فەمی رووژ چوارشەممەی ئایندە چوار شوبات وە بوونەی زیارەت شەعبانی پشوو فەرمیە.

‏ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، بڕیارەگە ئەرا زینگ کردن ئێ یاد ئاینی گەورەس، و دەرفەتیگە ئەرا هاڵاتیەیل تا بەشداری لە زیارەتەگە بکەن.

‏پارێزگای کەربەلا لە کۆتایی مانگ کانوون دویەم گوزەشتە راگەیان کە ماوەی دوو رووژ هچان فەرمییە، لە وەختیگ حکومەت خۆجێیی واسیت بڕیار دا چوارشەممەی ئایندە وەهەمان بوونە بکرێدە پشوو.

