پارێزگایگ عراقی دەوام فەمی چوارشەممەی ئایندە کەێدە پشوو
2026-02-01T09:09:38+00:00
شەفەق نیوز ـ زیقار
ئەنجومەن پارێزگای زیقار، ئمڕوو یەکشەممە، راگەیان دەوام فەمی رووژ چوارشەممەی ئایندە چوار شوبات وە بوونەی زیارەت شەعبانی پشوو فەرمیە.
ئەنجومەنەگە لە بەیاننامەگە ئاشکرایکرد، بڕیارەگە ئەرا زینگ کردن ئێ یاد ئاینی گەورەس، و دەرفەتیگە ئەرا هاڵاتیەیل تا بەشداری لە زیارەتەگە بکەن.
پارێزگای کەربەلا لە کۆتایی مانگ کانوون دویەم گوزەشتە راگەیان کە ماوەی دوو رووژ هچان فەرمییە، لە وەختیگ حکومەت خۆجێیی واسیت بڕیار دا چوارشەممەی ئایندە وەهەمان بوونە بکرێدە پشوو.