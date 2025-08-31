پارێزگای سەڵاحەدین لەوەر بوونەیگ ئاینی پەک دەوام خەێد

شەفەق نیوز ــ سەڵاحەدین

پارزگار سەڵاحەدین بەدر فەحل، ئمڕوو یەکشەممە، بڕیاردا وە پەکخسن دەوام فەرمی سوو دووشەممە، وەبوونەی یاد کووچ دویایی ئیمام حەسەن عەسکەری.

حکومەت ناوخوەی لە بەیاننامەیگ راگەیان، فەحل بڕیاردایە وە پەکخسن دەوام" وە ئامانج دابینکردن و ئاسانکاریکردن ئەرا هاوڵاتیەیل تا بەشدار بوون لە چالاکی و مەراسیمەیل تایوەت وەپی".

وەپای بەیانامەگە پشووەگە ئەو خوەنەوارەیلە نیەگردەو تاقیکردنەوەی خوول دویەم وزاری و کۆتایی دیرن لە مەکتەو و زانکۆیەیل.‏