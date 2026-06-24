پارێزگار نەجەف: ئیمە ئامادەیمن ئەرا پيشوازیکردن لە تەرم خامنەیی
شەفەق نیوز - نەجەف
پارێزگار نەجەف یوسف کەنناوی، ئمروو چوارشەممە، ئامادەیی پارێزگاکە ئەرا پێشوازیکردن لە تەرم رێبەر کووچکردگ ئیران "عەلی خامنەیی" راگەیان، و دووپات کرد لەبان دانان پلانەیل تەواو ئەرا سەرکەفتن رێوڕەسمەیل وەخاکسپاردن.
کەنناوی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شارەگە پلانەیل تایبەت وە رێوڕەسم وەخاکسپاردنەگە ئامادە کردگە، و گشت لایەنەیل حکومی و خزمەتگوزاری و کۆمەڵایەتی لە ئامادەباشی تەواون ئەرا بەشداریکردن لە جیوەجیکردن و سەرخستنی.
وتیش: "هویردەککاری گشت پلانەگە، وەرجە وەخت وە خاکسپاردنەگە راگەینیەێد، کە بریتییە لە رێڕەو تەرمەگە، و شوونەیل ئەنجامدان رێوڕەسمەیل وەخاکسپاردن، وەگەرد رێکارەیل رێکخسن و خزمەتگوزاری و ئەمنی ترەک".
هەفتەى گوزەیشتە، سەرچەوەیگ نزیک لە باڵیۆزخانەى ئیران لە بەغدا، دووپات کرد بڕیارە تەرم رێبەر کووچکردگ ئیران عەلی خامنەیی لە 8 تەموز ئایندە ئەرا فڕۆکەخانە نەجەف کلبکرێد، وە مەبەست وەخاکسپاردنی لەو پارێزگایە.