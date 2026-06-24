‏پارێزگار نەجەف: ئیمە ئامادەیمن ئەرا پيشوازیکردن لە تەرم خامنەیی

‏پارێزگار نەجەف: ئیمە ئامادەیمن ئەرا پيشوازیکردن لە تەرم خامنەیی
2026-06-24T17:58:24+00:00

‏شەفەق نیوز - نەجەف

‏پارێزگار نەجەف یوسف کەنناوی، ئمروو چوارشەممە، ئامادەیی پارێزگاکە ئەرا پێشوازیکردن لە تەرم رێبەر کووچکردگ ئیران "عەلی خامنەیی" راگەیان، و دووپات کرد لەبان دانان پلانەیل تەواو ئەرا  سەرکەفتن رێوڕەسمەیل وەخاکسپاردن.

‏کەنناوی، ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "شارەگە پلانەیل تایبەت وە رێوڕەسم وەخاکسپاردنەگە ئامادە کردگە، و گشت لایەنەیل حکومی و خزمەتگوزاری و کۆمەڵایەتی لە ئامادەباشی تەواون ئەرا بەشداریکردن لە جیوەجیکردن و سەرخستنی.

‏ وتیش: "هویردەککاری گشت  پلانەگە، وەرجە  وەخت وە خاکسپاردنەگە راگەینیەێد، کە بریتییە لە رێڕەو تەرمەگە، و شوونەیل ئەنجامدان رێوڕەسمەیل وەخاکسپاردن، وەگەرد رێکارەیل رێکخسن و خزمەتگوزاری و ئەمنی ترەک".

‏هەفتەى گوزەیشتە، سەرچەوەیگ نزیک لە باڵیۆزخانەى ئیران لە بەغدا، دووپات کرد  بڕیارە تەرم رێبەر کووچکردگ ئیران عەلی خامنەیی لە 8 تەموز ئایندە  ئەرا فڕۆکەخانە نەجەف کلبکرێد، وە مەبەست وەخاکسپاردنی لەو پارێزگایە.

Shafaq Live
Shafaq Live
كوردى
كوردى
Radio radio icon