کارەبای عراق وە تەواوی وسیان غاز ئیران راگەیان
شەفەق نیوز ـ بەغدا
وەزارەت کارەبای عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان هەناردەکردن غازی هاوردەکریاگ ئران وە تەواوی وسیایە، یەیش بویەسە مدوو لەدەسدان (4000 – 4500) مێگاوات لە تووڕ نیشتمانیی کارەبا، وە مدوو پەککەفتن بڕیگ لە یەکە بەرهەمهێنەرەیل و سنوورداری توانا ئەوەکان ترەک، کە ڕاستەوخوەی کاریگەری کردیە وەبان ساعەتەیل کارەبا داین.
نویسینگەی راگەیانن وەزارەت کارەبا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان " لایەن ئیرانی بروسکیگ فەرمی ئەرا وەزارەتەگە کلکردیە لەبان وسیان غاز وە تەواوی وە هووکار لەناوکاویگ".
قسەکەر وەزارەتەگە ئاشکرایکرد "وەزارەتکارەبا هاتیەس وەبان وەکارهاوردن سزەمەنی جیگیرەوەی ناوخوەیی وە هەماهەنگی وەرد وەزارەت نەفت ئەرا دابینکردن وێستگەیل بەرهەمهاوردن" وتیش "تا ئیرنگە بەرهەمهاوردن ها ژیر کۆنترۆل، وەبان کاریگەی کەمی غاز".