‏کارەبای عراق وە تەواوی وسیان غاز ئیران راگەیان

‏شەفەق نیوز ـ بەغدا

‏وەزارەت کارەبای عراق، ئمڕوو سێشەممە، راگەیان هەناردەکردن غازی هاوردەکریاگ ئران وە تەواوی وسیایە، یەیش بویەسە مدوو لەدەسدان (4000 – 4500) مێگاوات لە تووڕ نیشتمانیی کارەبا، وە مدوو پەککەفتن بڕیگ لە یەکە بەرهەمهێنەرەیل و سنوورداری توانا ئەوەکان ترەک، کە ڕاستەوخوەی کاریگەری کردیە وەبان ساعەتەیل کارەبا داین.

‏ نویسینگەی راگەیانن وەزارەت کارەبا لە بەیاننامەیگ رەسیە ئاژانس شەفەق نیوز راگەیان " لایەن ئیرانی بروسکیگ فەرمی ئەرا وەزارەتەگە کلکردیە لەبان وسیان غاز وە تەواوی وە هووکار لەناوکاویگ".

‏قسەکەر وەزارەتەگە ئاشکرایکرد "وەزارەتکارەبا هاتیەس وەبان وەکارهاوردن سزەمەنی جیگیرەوەی ناوخوەیی وە هەماهەنگی وەرد وەزارەت نەفت ئەرا دابینکردن وێستگەیل بەرهەمهاوردن" وتیش "تا ئیرنگە بەرهەمهاوردن ها ژیر کۆنترۆل، وەبان کاریگەی کەمی غاز".

