کارەبای دیالە 6 ساعەت تیەێد و18 ساعەت بڕیەێد

شەفەق نیوز - دیالە

سەرۆک لیژنەی وزە لە ئەنجومەن پارێزگای دیالە، فارس موزاحیم جبوری، ئمڕوو سێشەممە، مدوو داوەزیان بەشەوکردن کارەبای پارێزگاگە ئاشکرا کرد، کە کارەبا تا ماوەی شەش ساعەت زیاتر لە رووژیگ لەوەردەس نییە.

جبوری ئەرا ئاژانس شەفەق نیوز وت: "وەڕێوەبەرایەتی کارەبای دیالە نوسریاییگ فەرمی ئەرامان کلکرد و ئاشکرا کرد کە بەشەوکردن کارەبای پارێزگاگە ئەرا 650 مێگاوات داوەزیاس، کە کەمترین و بیوینەترین تەرخانکردن کارەباس، دیالە 2400 مێگاوات خوازێد بۆ ئەرا 24 ساعەت و 1200 مێگاوات ئەر 12 ساعەت لە رووژیگ."

وتیش: "پیشکەشکردن کارەبای ئیسەی پارێزگاگە ئەرا شەش ساعەت سنووردارە، ئیجا 18 ساعەت بڕیان کارەبا، وەبی خشتەیگ کە یەک ساعەت کار بکەێد و سێ ساعەت نەمینێد"، دیاری کرد کە "کەمەوبوین کارەبا کاریگەری لەبان سێکتەرە جیاوازەیل ژیان دروس کردگە و چەن قەیرانیگ ترەک هاوردگە، لەوانە زیایبوین خواست لەبان نەفت جویر سزەمەنی ئەرا گەرمکردن و گەرمکردن ئاو، بیجگە لە زیان وە ئاویاری کشتوکاڵی".

سەرۆک لیژنەی وزەی ئەنجومەن پارێزگای دیالە وتیش: "پارێزگاگە بەرهەمهکار کارەباس، وەرجەیە داوا کردیمنە کە کۆمپانیایەیل پابەند بکریەن وە تەرخانکردن بەشیگ خوازیاگ لە وزەگە ئەرا پارێزگاگە، هاوشیوەی پترۆدۆلار ئەو پارێزگایەیل بەرهەمهکار نەفت".

هاوردەکردن کارەبای ئیران ئەرا عراق وەتەواوی وسیاس، دویای ئەوەگ کۆمپانیا ئیرانیەگە داوەزیان کارەبای ئیرانی ئەرا سفر مێگاوات راگەیان، لە وەختیگ فشار سیاسی و ئابووری و هەلومەرج ئاڵووزی ناودەوڵەتی هەس.