‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

2025-08-17T08:40:14+00:00

‏شەفەق نيوز/ نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو یەکشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و  هەرێم کوردستان جیگیربوی.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە 140450 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە شەوەکی رووژ شەممە توومارکریایە.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، ک نرخ فرووشتن رەسیە 141500 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 139500 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار جیگیربوی، ک نرخ فروشتن رەسیە 140350 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 140250 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.

