‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2025-11-12T08:14:58+00:00

شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت  و  هەرێم کوردستان جیگیربوی.     

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە جیگیربوی دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی.  هەمان نرخ لە رووژ سێشەممە  بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 142750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140750 دینار.     

‏لەهەولێر پایتەخت  هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 141300 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.

