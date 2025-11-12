ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
شەفەق نيوز ـ بەغدا/ هەولێر
نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی، ئمڕوو چوارشەممە، لە بۆرسەی سەرەکی بەغداد پایتەخت و هەرێم کوردستان جیگیربوی.
پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: نرخ دۆلار بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد پایتەخت شەوەکی ئمڕوو رەسیە جیگیربوی دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی. هەمان نرخ لە رووژ سێشەممە بوی.
پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل بەغداد جیگیرە، کە نرخ فرووشتن رەسیە 142750 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی، و نرخ سەنینی رەسیە 140750 دینار.
لەهەولێر پایتەخت هەرێم کوردستانیش نرخ دۆلار داوەزیا، کە نرخ فروشتن رەسیە 141300 عراقی وەراوەر 100 دۆڵار ئەمریکی، و نرخ سەنینی 141150 عراقی وەرانوەر 100 دۆلارئەمریکی.