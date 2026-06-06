‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر

‏ئارامگردن نرخ دۆلار لە بەغدا و هەولێر
2026-06-06T08:27:32+00:00

‏شەفەق نیوز ــ بەغدا/ هەولێر

‏نرخ دۆلار ئەمریکی وەرانوەر دینار عراقی،  ئمڕوو شەممە،  لە بەغداد پایتەخت   و  هەولێر  جیگیربوی.       

‏پەیامنێر ئاژانس شەفەق نيوز وت: بۆرسەی کیفاح و حارسیە لە بەغداد، لە وەخت بەسین 153850 عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی توومار کردن، هەمان نرخ شەوەکی بوی.

‏پەیامنێرمان وتیش؛ نرخ فرووشتن و سەنین لە دوکانەیل ناوخۆیی بەغداد جیگیربوی، نرخ فرووشتن رەسیە 154250 دینار عراقی وەرانوەر 100 دۆلار ئەمریکی،  و نرخ سەنینی رەسیە 153250 دینارعراقی .    

‏لە هەولێریش وەرگەرد بەسیان بۆرسە نرخ دۆلار  جیگیربوی و نرخ فرووشتنی رەسیە 153750 دينار وەرانوەر 100 دولار، نرخ فرووشتن 153,700 دينار وەرانوەر 100 دولار.

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